La remodelación de la plaza de la Coronación provoca quejas vecinales

La reforma de la plaza de la Coronación de Moguer no está exenta de polémica. Las explicaciones ofrecidas por el Ayuntamiento sobre el proyecto de reordenación, que incluye un aparcamiento subterráneo, no ha convencido a una parte del vecindario que teme que los "perjuicios" que va a ocasionar sean irreversibles. Es el caso del colectivo que vive en la plaza del Pintor Miguel Ballesta, que va a experimentar una profunda transformación mientras se construye al lado el parking soterrado.

Las obras en la plaza de la Coronación llevan implícitas la pérdida temporal de plazas de aparcamiento en la superficie. Para compensar la deficiencia que se va a producir, el Ayuntamiento ha decidido habilitar zonas de estacionamiento en lugares aledaños. Uno de ellos es la mencionada plaza Miguel Ballesta, un espacio cerrado por varios edificios de viviendas que sirve como área de esparcimiento, sobre todo para los pequeños. De hecho existe aún un parque infantil al que acuden diariamente los niños a jugar.

El Consistorio asegura que el parking será temporal y que habrá mejores dotaciones

Las obras de remodelación para adecuar esta plaza como zona de aparcamiento ya han comenzado y ya han desaparecido las áreas verdes y arboladas. También está previsto que desaparezca el parque infantil.

Los vecinos temen que una vez que se lleve a cabo la reforma y se establezcan los aparcamientos la plaza pierda definitivamente su espacio para el ocio y los menores no puedan volver a jugar en ella con la tranquilidad que lo hacen ahora. El colectivo entiende además que esta medida no es ninguna alternativa y no solucionará la falta de plazas de estacionamiento.

Fuentes del Consistorio han asegurado que los vecinos han recibido las explicaciones oportunas sobre las actuaciones a llevar a cabo y reiterado que se trata de una zona temporal de estacionamiento hasta que se concluya la reforma de la plaza de la Coronación. Es más, afirman que la plaza Pintor Miguel Ballesta no solo recuperará su estado actual sino que contará con mejores dotaciones.

El Ayuntamiento señala que está intentando que las obras, de este proyecto urbanístico que se va a iniciar antes del verano en la plaza de la Coronación, ocasionen las menores molestias posibles, tanto para el vecindario del entorno como para el resto de la ciudadanía.

Para subsanar la pérdida de plazas de aparcamiento en la plaza de la Coronación ya se ha habilitado otra zona de aparcamientos en batería en la calle Paraguay, una actuación que también ha provocado la queja vecinal por la merma del acerado.

El presupuesto para el proyecto se acerca a los 3,4 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de unos 14 meses. De los aproximadamente 10.000 metros cuadrados que contempla la actuación urbanística, unos 7.000 corresponden a las obras realizadas al aire libre, y los restantes 3.000 al parking subterráneo que viene a subsanar en parte el déficit de aparcamientos en la zona centro de Moguer tras el proceso de peatonalización del casco histórico. El diseño de la nueva plaza incluye una zona comercial y de restauración y el aparcamiento subterráneo con capacidad para unos 120 vehículos.

El proceso de peatonalización del centro urbano también ha sido objeto de crítica, sobre todo por parte de algunos comercios, cuyos propietarios aseguran que se han quedado aislados, ya que el acceso para personas que se desplacen en vehículo por la lejanía es difícil, por la escasez de aparcamientos.

El PP se ha sumado a la críticas por entender que las actuaciones se han realizado sin el consenso con los vecinos y además porque el Ayuntamiento no ha sabido dar respuesta a la falta de aparcamientos con la peatonalización.