Los regantes piden mantener las hectáreas para no perder empleo

El titular de Economía y Conocimiento también destacó que la innovación permite la generación de puestos de trabajo especializados de alta cualificación, no sólo para la I+D sino en todo el proceso productivo. En este sentido, la evolución de Professional Media Technologies ha hecho posible que en 2015 se creara la marca Eureknics que abrirá sus puertas a una fábrica en Jerez de la Frontera (Cádiz), que sustituirá gran parte de la producción que se realizaba en China.

Sin embargo, para mantener los niveles de empleo el gerente de la sociedad subrayó la necesidad de que el Plan de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana no deje fuera a una importante parte de las parcelas que actualmente están en explotación.

Fue con motivo de la visita institucional que realizó a la Sociedad Agraria de Transformación Condado de Huelva, en la que estuvo arropado por el delegado del gobierno, Francisco José Romero Rico, el alcalde, Diego Pichardo, el rector de la Universidad de Huelva, Francisco Ruiz; quienes fueron recibidos por José María Contreras y Nicolás Macías, gerente y presidente, respectivamente, de la cooperativa rocianera. El titular de Economía de la Junta de Andalucía visitó las instalaciones y comprobó in situ el potencial laboral que genera el sector.

El sector agrícola trasladó ayer al consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez Arellano, la necesidad de no desmantelar las actuales hectáreas de riego en la Corona Norte de Doñana al objeto de no ver mermada la producción y mantener así los empleos que genera los frutos rojos.

Se cumple un mes de acampada en la delegación

Los agricultores de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado han cumplido un mes acampados junto a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva "sin que haya habido respuesta aún de la administración regional". En concreto, cumplieron este jueves el mes y mantendrán la protesta. Así lo indicó su presidente, Cristóbal Picón, quien reconoció que "los técnicos están trabajando pero aún no se nos ha trasladado ninguna solución a nuestra necesidad de tierra y agua". Picón aseguró que la acampada "no se levantará hasta que haya compromisos reales y palpables, no promesas de solución".