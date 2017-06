Los regantes se manifestarán el día 20 para reclamar soluciones

Los agricultores del Condado anuncian un nuevo plante. El día 20 se manifestarán por las calles de Huelva en demanda de soluciones al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para los regadíos. Aseguran que "la única posible" pasa por la ejecución del trasvase de agua, y en ese sentido apuntan al Ministerio de Agricultura, en el que no hay constancia de las promesas hechas por los dirigentes populares antes de la formación del nuevo Gabinete de Rajoy. Pero a la Junta de Andalucía también le reclaman la modificación del Plan Especial de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, a la que supeditan la continuidad de la acampada que se mantiene activa ante la Delegación del Gobierno autonómico en Huelva.

El presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Cristóbal Picón, hizo el anuncio de la movilización ayer, precisamente junto a los agricultores acampados ya durante 74 días. "No es justo lo que están haciendo con nosotros. Ya es hora de que cojan el toro por los cuernos y den la solución que sea porque no podemos seguir con esta incertidumbre constante con el paso de los meses", apuntó.

Picón fue especialmente duro con la Junta de Andalucía en la demanda del Plan Especial, "la normativa sobre la que nos prometieron contestar en febrero". "Han pasado ya cuatro meses y no damos más margen. Esta semana nos ha prometido la directora general de Medio Ambiente que el día 30 de este mes nos daría la contestación definitiva. Si es positiva, levantamos la acampada, pero si es negativa, vamos a reventar lo que haya que reventar porque no es justo lo que están haciendo con nosotros".

La Plataforma se refiere en este punto especialmente a un cambio de la tipología del suelo que ha sido explotado en la zona con eucaliptos para su venta en la fabricación de pasta de papel. Muchos de sus propietarios han optado por volver a un uso agrícola, dejando atrás el forestal, que creen no cabe mantener por tener el eucalipto "un uso industrial y de ciclo corto".

Pese a quedar en un segundo plano por centrar el foco en las reclamaciones a la Junta en materia de terrenos, que califican de "ultimátum", en las demandas al Gobierno central sobre el agua, dijo Picón, "no hemos avanzado nada". Se refirió a una reunión en Madrid con el director general de Agricultura, Carlos Cabanas, la semana pasada en el Ministerio, para hablar, entre otros, de la transferencia de 15 hectómetros cúbicos "que también nos prometieron que una vez que se formara el Gobierno estaría ya en marcha el anteproyecto y se agilizaría, pero allí no tenían ni idea de la transferencia y nos dijo incluso que no sabía ni para cuándo estaría". "Nos quedamos helados", añadió.

Y aludió a una reunión con dirigentes onubenses del Partido Popular para explicarles la situación: "No sé cuántas veces lo hemos hecho ya. Parece que no se enteran o que no se quieren enterar, cuando todos sabemos que la única solución pasa por la transferencia".

Una interpretación distinta hace la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, quien defendió que el proyecto de los 15 hectómetros cúbicos "está ahí y no es que esté parado, pero se necesita aprobar una ley". "Todo esto es un proceso administrativo largo y lento pero se está trabajando en ello", concretó.

Otro punto es el de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que falta del Ministerio de Medio Ambiente para que el primer trasvase de 4,9 hectómetros cúbicos llegue a todas las fincas afectadas. Pero Picón aseguró que se trata de "voluntad política" porque la obra "está pagada y terminada".

La manifestación del martes 20 saldrá del Recinto Colombino a las 9:00 y finalizará en la Plaza del Punto, con pasos previos por la Delegación del Gobierno de la Junta y por la Subdelegación del Gobierno central.