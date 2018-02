Los propietarios alertan de que van 30 asaltos a viviendas este año

La Asociación de Propietarios de Matalascañas denuncia, un año más, la falta de efectivos y medios con que hacer frente a la nueva oleada de asaltos a las viviendas que superan los 30. Según señala esta asociación en un comunicado, algunas "comunidades han sido asaltadas, en algunas de ellas han entrado hasta en siete viviendas". El modus operandi es totalmente distinto al de años anteriores. Ya no se llevan electrodomésticos, sino que van buscando dinero, joyas y otros objetos de valor que abulten poco.

El 2 de marzo del año pasado la asociación envió un escrito a la subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, en el que "le solicitamos una reunión para tratar de estos temas de seguridad". La reunión tuvo lugar un mes después, en la que "le expusimos la falta de efectivos y medios que había en Matalascañas para hacer frente a la oleada de robos que se produjeron a finales de 2016. Le advertimos que o se aumentaba el dispositivo o seguirían los robos, como está sucediendo; porque con el personal existente no se cubren las necesidades que tenemos". Según contestación de la jefa de Gabinete del Ministro del Interior, en marzo de 2017, "nos comunicó que había casi cien efectivos entre los tres núcleos del municipio de Almonte. Por eso reiteramos que se aumenten los efectivos y medios para evitar que en este 2018 no se llegue a los 300 robos del 2016/2017 y se hagan efectivas nuestras peticiones".

La Asociación de Propietarios de Matalascañas solicita de este modo a la subdelegada del Gobierno que aumente los efectivos para evitar lo que está sucediendo año tras año en la playa de Matalascañas, porque el existente no da abasto para cubrir las necesidades de seguridad. Desde esta asociación se argumenta el hecho de que "pagamos nuestros impuestos y no estamos atendidos en cuestiones de seguridad ni por parte del Ayuntamiento ni del Gobierno central. Nos encontramos cada año con los mismos problemas y si seguimos así, puede que algún día el miedo se apodere de la ciudadanía de Matalascañas, como ocurrió en 2015. No queremos ser alarmistas, pero sí previsores".