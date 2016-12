La presencia de un okupa impide la restauración de la casa del guarda

Aunque la casa del guarda continúa igual que hace ahora un año, sin que se haya realizado en ella ningún tipo de rehabilitación encaminada a la salvaguarda de este edificio, el Ayuntamiento de Punta Umbría asegura que todo se debe a la presencia de un okupa en la misma que viene impidiendo que se pueda realizar el acceso ni ninguna intervención en ella.

El Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría aprobó, el 25 de noviembre de 2015, una moción de carácter popular para poner en valor el último vestigio de la presencia inglesa en el municipio como es la casa del guarda. Tras las distintas actuaciones de la Policía Local sin resultado ante el okupa, se dictó orden de desahucio, lo que les ha llevado hasta el Juzgado de lo Contencioso Adminstrativo de Huelva, con fecha del pasado diez de noviembre.

El Ayuntamiento de Punta Umbría asegura que "hasta el día de hoy, el Consistorio ha ido cumpliendo el acuerdo plenario". En primer lugar señala que se solicitó la inclusión de la Casa del Guarda en el Catálogo General de Patrimonio Artístico Andaluz, "con la pertinente modificación de la edificación en el catálogo municipal", de acuerdo con lo que se pedía en el Pleno.

Del mismo modo, el Ayuntamiento se comprometió a adoptar las medidas necesarias para su rehabilitación. En este sentido, el Consistorio señala que "lo primero que hizo fue realizar una poda y limpieza integral de toda la zona".

Sin embargo, al ver que el edificio se encontraba ocupado, la Policía Local "acudió en varias ocasiones a comprobar tal hecho y a identificar a la persona que se encuentra viviendo en las instalaciones".

Ante la negativa del okupa a desalojar la casa, el Consistorio "inició los trámites inmediatamente para el desahucio administrativo y poder acometer las reparaciones y rehabilitación pertinente para su puesta en valor".

En este sentido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Huelva ha iniciado "el proceso de entrada en domicilio". Según quiere recarcar el equipo de gobierno, "el compromiso del Ayuntamiento es dar cumplimiento a los acuerdos que se adoptaron en el Pleno del 25 de noviembre de 2015 lo antes posible".

Hasta que no se produzca la entrada en la casa, no será posible evaluar el estado de la misma por los técnicos muncipales y la posible actuación, según indican también desde el propio Ayuntamiento. Observándose inicialmente la presencia del tejado de uralita, que debería ser repuesto por otro material no cancerígeno.