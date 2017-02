El juez pide las grabaciones del presunto soborno en Aljaraque

El titular del juzgado de instrucción número 5 de Huelva ha pedido al vecino de Aljaraque y colaborador de Sí se Puede, M.A.A, que presentó una denuncia el día 9 de febrero, que entregue todas las grabaciones sobre un posible soborno para evitar una moción de censura contra la alcaldesa socialista, Yolanda Rubio.

Fuentes de la investigación dijeron ayer a Efe que la petición se basa en que en la denuncia se dice que la persona que la presentó contaría con un pendrive (lápiz de memoria) con grabaciones que darían veracidad a sus afirmaciones.

Según la denuncia, la moción de censura planteada contra la alcaldesa socialista fue retirada tras ofrecer un supuesto intermediario del PSOE un empleo en una empresa pública a la esposa de un edil de Sí se puede, Francisco Martín.

El ofrecimiento lo habría realizado, según el denunciante, el sindicalista onubense José Luis Rodríguez, que acudió al encuentro como "enviado político" de Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación de Huelva y secretario provincial del PSOE onubense. Señala la denuncia que él mismo se levantó de la mesa de negociación, y días después recibió un ofrecimiento similar, por lo que decidió grabar desde ese momento todas las conversaciones que tuviese al respecto.

Preguntado por este asunto, el secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Manuel Domínguez, señaló ayer que su partido no tiene constancia de ningún ofrecimiento de puesto de trabajo para que la formación Sí se puede no apoyase la moción de censura auspiciada por el PP contra la alcaldesa socialista de Aljaraque, Yolanda Rubio.

Domínguez, al igual que ya hizo el pasado jueves su formación a través de un comunicado, dejó claro que el PSOE "no tiene intermediarios". "Llevo mucho tiempo en el partido y, como secretario de Política Municipal, cuando he tenido que negociar con otros partidos lo he hecho yo directamente, no hay intermediarios", manifestó.

En cuanto a la petición del juez de tener acceso a las grabaciones, dijo que "cuanto antes mejor", al tiempo que insistió en que "el PSOE "no está afectado porque lo que se grabó es una conversación privada". "Me gustaría escuchar esas grabaciones, por curiosidad, pero como es un tema judicializado, el juez determinará", sostuvo.

Por último, tras insistir en que no tiene constancia de "ningún ofrecimiento de un puesto de trabajo", citó al comunicado hecho público por la empresa Aguas de Huelva, en la que asegura que "nunca ha ofrecido, ni nadie se ha puesto en contacto con sus responsables para solicitar, gestionar o autorizar la contratación directa de ninguna persona, negando rotundamente cualquier intervención en un posible acuerdo o pacto de terceras personas ajenas a la empresa".