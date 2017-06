Los peritos evidencian los millones sin justificar de los tres encausados

Los peritos oficiales del caso Aljaraque -por el que se juzga de nuevo al exalcalde de la localidad, Juan Manuel Orta, a su mano derecha y exconcejal de Urbanismo, Casto Pino, y a su socio en la asesoría Taller de Finanzas SL, A.G.V.- evidenciaron ayer el ingente volumen de "ganancias patrimoniales no justificadas" de los tres encausados, que rinden cuentas ante el tribunal que preside José María Méndez Burguillo en la Audiencia Provincial de Huelva.

Los técnicos que realizaron el informe a petición del instructor de la causa, ante la intención de las defensas de separar el patrimonio en gananciales de los imputados y sus parejas, señalaron que ninguna de las esposas tenían ingresos oficiales, por lo que la ocultación del dinero "debe atribuírsele" a los acusados.

Descartan que los ingresos procedan de ahorros, puesto que antes tenían hipotecas

Sobre Taller de Finanzas SL los peritos especificaron que, entre 2004 y 2006, la empresa de Orta y A.G.V. percibió unos ingresos de 443.000 euros de la cooperativa Santa María de la Rábida (Cora) que luego la propia cooperativa negó que hubiera emitido. Sugirieron que las facturas podrían estar manipuladas. "Taller de Finanzas explicó que era de clientes que les debían dinero, pero si un cliente te deja de pagar, hay mecanismos legales para reclamar la cantidad, pero nunca se puede usurpar su identidad para manipular facturas". El montante, además, no se reflejó en la cuenta de beneficios de la compañía ni, desde luego, fue declarada al fisco.

Les llamó la atención durante la investigación el hecho de que hasta el año 2003 Taller de Finanzas hubiera abonado sus deudas o compras a golpe de préstamo, caso de la adquisición de los inmuebles de su sede social, de naves en el polígono Polirrosa o de un apartamento en Islantilla. "Incluso llegó a solicitar 19.000 euros para pagar una deuda con la Seguridad Social", señalaron los expertos.

Sin embargo, para compras posteriores de otros inmuebles "abonaron 187.000 euros en efectivo" desde la sociedad, por lo que se preguntan de dónde emanaba el dinero. En todo caso, aclararon, "no podía proceder de sus beneficios, porque para tener tales ganancias debería haber duplicado su volumen de clientes y ventas", si se tiene como referencia la facturación precedente. Los peritos comprobaron que "no se aumentó la plantilla de trabajadores" ni se generó, por ejemplo, un mayor gasto eléctrico que respaldara este punto.

Pusieron luego el foco en Juan Manuel Orta. Sobre él explicaron que hasta 2001 todo parecía "normal" en sus cuentas. Para adquirir su casa en La Dehesa, sin ir más lejos, pidió el 100% de la hipoteca. Pero ya en 2001 "compró una parcela en La Dehesa por 42.000 euros y un coche de 26.000 euros" a tocateja. En 2002 ya detectan ganancias patrimoniales no justificadas, aunque no superaban los 120.000 euros, por lo que no le otorgaron dimensión de delito fiscal. De ahí en adelante sí hay desfases y dinero no acreditado, al menos hasta 2006. El exalcalde, recordemos, ya reconoció en el plenario que había cobrado a clientes en negro. En 2007 se destapó el caso.

Los peritos descartan que el dinero de ninguno de los acusados proceda de ahorros: "No tiene sentido endeudarse si se tiene capacidad de ahorro". Y todos tenían hipotecas antes de los presumibles hechos delictivos de que juzgan.

Sobre A.G.V. indicaron que les llamó la atención un ingreso en su cuenta realizado por él mismo en 2004 de 214.000 euros. Casi todo en "billetes de 500", como garantizó la propia entidad bancaria.

Casto Pino, según los expertos judiciales, "llegó a tener, entre 2002 y 2005, una ganancia patrimonial no justificada de más de un millón y medio de euros".