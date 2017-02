Los padres de un menor enfermo de leucemia alertan de unos estafadores

La familia de José Antonio Garrido Casado, un niño de doce años de Gibraleón enfermo de leucemia mieloide aguda que desde hace meses busca un donante de médula compatible con sus tejidos, ha denunciado la "estafa" que en nombre del menor se ha detectado estos días en distintos municipios de la provincia de Huelva, especialmente en la comarca de la Costa occidental y el Surandévalo.

Así lo ha señalado la madre del chaval, María Eugenia Casado, que ha detallado que varias personas están solicitando donativos puerta a puerta en nombre de su familia "para sufragar el coste de una supuesta operación en Estados Unidos después de haber encontrado en dicho país un donante de médula compatible con mi hijo", lo cual ha manifestado que es "absolutamente falso".

Casado ha lamentado que se esté cometiendo esta "estafa" y que se esté "engañando a la gente aprovechándose de la buena voluntad, de la enfermedad de mi hijo y de la angustia que estamos atravesando toda la familia". Por eso advirtió públicamente que "no se done dinero a nadie que esté pidiendo en nombre de mi hijo", por que "nosotros por el momento nunca hemos pedido dinero, solo un donante de médula compatible con mi hijo, y si algún día tuviésemos que solicitar una ayuda económica lo haríamos directamente y no a través de terceras personas".

Según ha detallado la madre de José Antonio, la estafa se está llevando a cabo en varios municipios de la zona, aunque "constancia cierta tenemos en Cartaya y en Villanueva de los Castillejos". Casado ha afirmado haber puesto el tema en conocimiento de la Guardia Civil. Tras las advertencias de la familia, numerosas personas de la zona, especialmente vecinos de Cartaya y algunos de Ayamonte, han confirmado a través de varios muros de Facebook haber recibido la visita en sus casas de los presuntos estafadores.