Un onubense patenta una cremallera digital para dificultar los robos

Un onubense de Valverde del Camino, José Manuel Cano, ha patentado y desarrollado una cremallera digital que reconoce la huella dactilar del usuario. El sistema, que tiene patente mundial, se ha gestado en las oficinas del Parque Científico y Tecnológico de Huelva (PCTH), ubicado en Aljaraque, y después de varias fases de desarrollo empezará su comercialización a mediados de enero, para lo cual ya tiene a varios socios de relevancia mundial implicados en el proyecto.

José Manuel Cano señaló que la idea le surgió en el año 2013 cuando estaba viendo la televisión y vio cómo unos mossos d'esquadra daban una charla a turistas sobre cómo tener cuidado para que no les robasen sus pertenencias, por lo que le surgió la duda de si no existiría ningún sistema que no permitiera abrir una cremallera. Después de una búsqueda exhaustiva en internet comprobó que no existía, por lo que procedió a desarrollar una patente que finalmente ha dado lugar a la empresa Zip Security.

Desde el año 2015, José Manuel Cano cuenta con esta patente mundial y durante los dos años de papeleo se puso en contacto con diversas empresas que podrían estar interesadas, desde Inditex a Samsonite, pasando por Carolina Herrera, hasta el que se ha convertido en su mayor socio de negocio, la empresa japonesa de seguridad Ykk, "la mayor fabricante de cremalleras del mundo", que ya intentó comprarle la idea por "millones de euros".

Ante el interés despertado en diferentes sectores por la idea, Cano ha comenzado a desarrollar los prototipos de los diferentes modelos, "que ya se encuentran en la última fase de prototipos", motivo por el que desde mediados de enero ya empezarán a comercializar las primeras cremalleras, que tendrán un precio de salida al mercado en torno a los 100 euros y algunas de las cuales incluyen una aplicación de móvil conectada por bluetooth que puede incluso avisarte de quién, cuándo y dónde ha abierto una maleta.

Los dispositivos permiten también almacenar hasta 20 huellas dactilares, de forma que un mismo dispositivo se pueda abrir por familiares y amigos que el dueño del dispositivo autorice y sabiendo en todo momento quién ha abierto la cremallera. Si alguien intentara forzar el dispositivo, salta una alerta bien a través de la aplicación o bien a través de una luz roja en la propia cremallera que se encendería para avisar del intento de robo.

En principio, dado el coste del dispositivo, se va a empezar a desarrollar asociado a marcas de lujo, un sector en el que puede existir especial preocupación por que se abra una maleta "o porque en un aeropuerto introduzcan explosivos o drogas en maletas ajenas, como ha ocurrido en muchas ocasiones". También podría llevarse en bolsos de lujo para evitar los hurtos en aglomeraciones.

Las posibilidades para este dispositivo son "innumerables", por lo que van desde las propias maletas y bolsos hasta las bolsas forenses, lo que permitiría que no se rompiera la cadena de custodia en las pruebas judiciales o en las que envuelven a un cadáver. También se ha mostrado interés por parte de empresas suministradoras de material a ejércitos y militares o de material sanitario, de forma que en un traslado se pueda saber en todo momento quién ha abierto la valija que contenga un material que suele ser muy preciado.