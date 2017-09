La ex novia de Medina lo sitúa saliendo del supermercado pasadas las 22:00

Raquel Granado, quien fuera novia de Francisco Javier Medina cuando él empezó a mantener una relación sentimental con la mujer y madre de las víctimas del doble crimen de Almonte, Marianela Olmedo, ha ofrecido una coartada a su ex esta mañana ante el tribunal que lo juzga por los asesinatos de Miguel Ángel y María Domínguez. Según su versión, aquella tarde del 27 de abril de 2013 lo vio en distintos momentos en el supermercado en el que trabajaban juntos y lo recuerda porque para ella "no era agradable" compartir jornada laboral con él y con Marianela.

Después de ejercer como cajera, en torno a las 21:40, se trasladó a ayudar a dos compañeros a limpiar las vitrinas de la carnicería y en aquella zona "los vi a los dos, a Marianela y a él". La mujer ha indicado además que "lo vi salir con el resto" de compañeros pasadas las 22:00, un grupo en el que también estaba Olmedo, según su testimomio. Le ha dado así una coartada a medias a Medina, ya que no pudo precisar los instantes exactos en los que lo vio dentro del supermercado.

Granado, que mantuvo con el acusado una relación de diez años (aunque los dos últimos él le era infiel), lo ha descrito como un hombre "sincero" y que "no era posesivo ni agresivo, jamás me insultó". Tampoco controlaba su vestimenta y, cuando discutían, "era por discusiones provocadas por mí, no golpeaba puertas ni paredes, sólo hacía el gesto".