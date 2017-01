Cuatro municipios estudian crear un consorcio para impuestos y bomberos

Sin embargo, esta gestión en la recaudación de impuestos no es satisfactoria desde el momento en que actualmente hay pendientes de recaudar más de 40 millones de euros entre los cuatro municipios con un evidente y notorio perjuicio a las arcas municipales, por lo que es necesario mejorar el funcionamiento de este servicio.

Antecedentes en Cortegana y San Juan del Puerto

El estudio de la salida de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva que llevan a cabo cuatro municipios, no es la primera disensión que se produce en su seno. Antes lo hicieron San Juan del Puerto y Cortegana, en este caso avalada recientemente por una sentencia del Tribunal Supremo en lo que se refiere a la prestación de servicios por parte de la empresa pública Giahsa. Ésta aseguró tal y como adelantó Huelva Información, que las sentencias del conflicto que mantiene la Mancomunidad con los ayuntamientos que se salieron de la misma no anulan las indemnizaciones que exige a los consistorios díscolos. Giahsa subrayó que los últimos fallos, tanto del Tribunal Supremo (TS) como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respecto a los ayuntamientos de Cartaya, Cortegana y San Juan del Puerto, "tratan una parte residual del conflicto abierto entre la MAS y los consistorios", ya que todas las sentencias expresan de manera clara que no entran a "examinar la legalidad de los acuerdos de la mancomunidad" con base en los cuales se fijaron las indemnizaciones que se demandan a las corporaciones locales que abandonaron la empresa pública (12,2 millones en el caso de Cartaya, 2,3 en el de Cortegana y 3,5 en el de San Juan del Puerto).