Los municipios demandan la actuación inmediata del Gobierno en las playas

"En Huelva nos hacen falta 900.000 metros cúbicos de arena para regenerar las playas y allí donde los técnicos de Costas tienen localizada arena de calidad y en cantidad suficiente, la Junta de Andalucía no nos permite extraer material", incidió Grávalos, que ha vuelto a reclamar a la Junta "que deje de decir una y otra vez no y diga sí a las playas de Huelva autorizando puntos de extracción alternativos para poder regenerar el litoral de cara al verano".

Según explicó, ante la "falta de respuesta" de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, decidió acudir directamente a Madrid en aras a defender "los intereses de sus vecinos" porque las administraciones deben "dar soluciones" y dejar a un lado las polémicas. "No entiendo las polémicas, hay que aportar soluciones", destacó la alcaldesa, que insistió en que la costa, como señaló el informe del Ministerio de Medio Ambiente en su día, precisa de actuaciones integrales que la salvaguarden a largo plazo.

Y es que de los 2 millones de euros prometidos para reparar los daños en Mazagón, "sólo se han gastado 50.000 y los habrán destinado al cartel que anuncian las obras", aseguró Martínez, porque por lo demás "no sabemos nada de las actuaciones que se van a llevar a cabo", por lo que demandó acciones inmediatas y que las administraciones "dejen de tirarse la pelota unas a otras".

Caraballo no entiende la polémica

El secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, ha dicho "no entender la polémica" respecto a la extracción de arena, por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de que el Gobierno "asuma sus competencias y actúe de inmediato" para que el litoral esté en condiciones de cara a la temporada estival. "No entiendo" cómo la Subdelegación reclama a la Junta y a la Diputación que se pronuncien sobre los puntos para extraer arena cuando a la institución provincial no le corresponde dicho cometido. Caraballo explicó que la Junta ha dado el visto bueno a tres de los cinco puntos propuestos por Costas para la extracción de arena. Por ello, incidió en la importancia de que se empiece a trabajar "de inmediato" con el objetivo de que el litoral luzca lo mejor posible de cara al verano, al tiempo que apuntó que la costa precisa de medidas estructurales