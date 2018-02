Las mujeres del sector de la chirla se rebelan contra el cierre del caladero

González teme que el cierre indefinido suponga la pérdida definitiva de los puestos de trabajo por la desaparición de la flota. "No vamos a parar hasta que los marineros salgan a faenar", apunta, al tiempo que se muesta esperanzada en alcanzar un acuerdo en la reunión con el Consejero, porque "con diálogo y respeto se abren muchas puertas".

Además, aún no ha sido publicada la Orden y conlleva distintos trámites burocráticos y resoluciones por lo que tampoco "se sabe cuándo llegaría el dinero".

Según esta armadora, "el 90% de las embarcaciones tienen deudas financieras y pagos pendientes", por lo que "los reintegros no serán efectivos".

López detalla que es el armador el que recibe las ayudas y después éste las distribuye a los marineros. Esto implica que si un armador tiene deudas pendientes con la Seguridad Social o de otro tipo no podrá recibir la subvención, por lo que ésta tampoco llegará a los marineros. Por lo tanto, añade, esta fórmula "es un problema y condicionará que la ayuda llegue o no a los marineros".

"Queremos trabajar, no queremos ayudas ni subvenciones", subraya Manuela López, porque con ellas "no podrán sobrevivir" y además son "indignantes".

A esta situación añaden el hecho de que hasta ahora no han contado con ayudas económicas y además las anunciadas la semana pasada de 500 euros al mes para barco y 400 por marinero, si se conceden serán insuficientes o inaccesibles, de ahí que demanden que la flota regrese a la mar.

Con las ayudas no podremos sobrevivir y además son indignantes"

Muy esperanzado está el colectivo de mujeres con la cita, de la que esperan obtener del consejero una respuesta a sus peticiones que no son otras que los barcos puedan volver a faenar.

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, no es ajeno a la grave situación por la que atraviesa el sector de la chirla que faena en el Golfo de Cádiz, cuyo caladero se encuentra cerrado indefinidamente. Consciente de la problemática, el consejero ha accedido a mantener una reunión con las mujeres de armadores y marineros de Punta Umbría e Isla Cristina, que se lo han solicitado. No hay fecha para el encuentro, pero lo más probable es que sea la próxima semana.

El delegado llama a la colaboración

El delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, llamó ayer al sector de la chirla a alcanzar acuerdos y colaborar intensamente en el establecimiento de medidas para la nueva gestión del caladero. Hernández reiteró que los estudios científicos determinan que no está en condiciones de acoger cargadas de trabajo. "Lo que pretendemos -dijo- es buscar la mejor manera para la regeneración del caladero y que haya chirla necesaria para que puedan hacer un trabajo lo más digno posible. En ello tenemos que trabajar todos". "Lo importante ahora es que "crezca la biomasa", añadió el delegado, y recordó que el cierre "no ha sido una decisión fácil porque muchas familias dependen del caladero pero hay que buscar la fórmula para que sea sostenible". Hernández puntualizó que las ayudas "vienen a paliar, no a solucionar, la situación actual".