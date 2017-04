La minería onubense factura 1.200 millones y emplea a 11.000 personas

Sobre el futuro del sector, avanzó que "los recursos de la Faja Pirítica Ibérica se han multiplicado por tres en los últimos tiempos" gracias a la aparición de tres niveles que hasta ahora no se habían investigado. Por ello, se mostró convencido de que hay muchas probabilidades de que aparezcan más minas.

El presidente de Aminer afirmó que la minería "no es sólo contaminación como hasta ahora se ha creído, sino que es un actividad necesaria, sin la que seríamos un país pobre" y remarcó que "se está logrando que la minería se haga con limpieza, con seguridad, y se apliquen las últimas tecnologías".

El Portal Andaluz de la Minería supera las 500.000 visitas

Más de 500.000 visitas ha recibido el Portal Andaluz de la Minería de la Junta de Andalucía de 95 países distintos. Además cuenta con cerca de 8.500 usuarios registrados. Son datos que facilitó ayer la viceconsejera de Empleo, María José Asensio, que "reflejan el interés que despierta el sector minero andaluz". Asensio aseguró que al sector no le va a faltar apoyo financiero por parte de la Administración andaluza y recordó que la Junta de Andalucía a través de la orden de I+D+i pone a disposición del sector los 84 millones de euros destinados a financiar proyectos de investigación. Según la viceconsejera, la minería andaluza vive "un momento dulce" por su facturación, por su capacidad de inversión continuada desde hace una década y por la que prevé para el futuro. No obstante advirtió de que el sector no está exento de dificultades porque se trata de actividad compleja y con muchos asuntos delicados sobre los que hay que mantener la atención. "El foro se ha convertido en un elemento fundamental para tomar el pulso al sector y compartir inquietudes. Atrás ha quedado la época en la que sólo se hablaba de problemas", espetó Asensio. Según la consejera, la minería muestra una capacidad de inversión de manera continuada desde hace diez años con proyectos de futuro y que está a la vanguardia de la innovación. "Los números de la minería son incontestables y fruto del esfuerzo del sector empresarial, sindical y de las administraciones", concluyó.