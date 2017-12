El mercado negro roza al 40% de la comercialización

Otro de los problemas del sector de la piña no solo en Huelva, sino en toda España, es su alto grado de furtivismo. Al respecto, el gerente de la empresa vallisoletana Piñones Román Lorenzo SL, Javier Román, afirma que "entre un 30% y un 40% de la piña se comercializa al margen de la ley", a lo que añade que "el principal problema es que se trata de un producto alimenticio y, si algún día ocurre algo en la cadena, al tratarse de piña comercializada ilegalmente no dispone de trazabilidad y no se puede saber de dónde proviene, cuándo y cómo ha sido manipulada o dónde ha sido vendida".

Frente a ello, apunta que Piñones Román Lorenzo SL es la primera empresa española del sector certificada con IFS (International Food Standard), un sistema de seguridad alimentaria que obliga a cumplir con todos los requisitos de seguridad jurídica, marca normas comunes y transparentes para todos los proveedores, así como da respuestas concretas a las expectativas en alta seguridad de los clientes.

También frente a este problema en las dos últimas semanas tanto el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil como la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía han llevado a cabo en las dos últimas semanas sendas operaciones contra el tráfico irregular de piñas.

En el primer caso fueron intervenidos 18.000 kilos de piñas en Lepe, de las cuales el propietario no pudo acreditar su procedencia legal, además de no contar éste con la autorización que para ejercer la actividad de compra venta de piñas otorga la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En el segundo de los casos funcionarios de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía en Huelva intervinieron otros 30.000 kilos de piña en una inspección realizada en una nave localizada en el barrio de San José, en Mazagón. Igual que en el anterior caso su propietario carecía de la preceptiva autorización de la Delegación y no tenía debidamente cumplimentada la documentación de los libros de entrada según recoge la legislación vigente, considerándose pues que dicha piña es de procedencia ilegal, al no poderse acreditar su trazabilidad.