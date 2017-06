Siete menores viven una noche de "pánico" al toparse con el incendio de Portugal

Hasta las 11:30 de ayer no llegaron a Cartaya, sanos y salvos, aunque muy cansados tras casi 15 horas de ajetreado viaje, los siete menores y dos adultos del Club de Lucha El Campeón de dicha localidad costera que se habían desplazado el sábado a Gouveia (Portugal), para participar en el Torneo Internacional Liga Ibérica de dicha disciplina deportiva.

Y es que sobre las 22:00 de la noche del sábado, y ya de regreso, la expedición cartayera, que viajaba en una furgoneta, se topó con uno de los frentes del devastador incendio que ha acabado en el centro de Portugal con la vida de al menos 62 personas, la mayoría de ellas tras ser sorprendidas cuando viajaban en sus coches por el término municipal de Pedrógao Grande, en el centro del país, y que ha dejado también 59 heridos.

Así lo señaló ayer a Huelva Información la madre de uno de los menores que viajaba en la furgoneta, Carolina León González, y el entrenador y responsable del club cartayero, Javier Cepeleaga, quienes subrayaron que hubo momentos de "auténtico pánico" cuando se dieron cuenta de que estaban "rodeados por el fuego" en un punto de la carretera del que lograron "huir a toda prisa dando la vuelta", y en el que "posteriormente quedaron atrapados otros conductores que no tuvieron la misma suerte". Afortunadamente, añadieron, "no pasó nada y la mayoría de los niños casi no se dieron cuenta porque estaban durmiendo en esos momentos".

La expedición cartayera partió de Gouveia a las 21:00 del sábado para llegar a Cartaya pasadas las 11:30 de ayer, tras casi 15 horas de "eterno" viaje, mientras que la ida "la hicimos en apenas seis horas", señaló Cepeleaga. Igualmente, precisó que se toparon con el fuego sobre las 22:00 y no lograron entrar en España, por la provincia de Badajoz, hasta las tres de la madrugada. "Nos tuvimos que volver para atrás cuando apenas nos quedaban 150 kilómetros para llegar a Cartaya, y hemos tenido que hacer unos 500 kilómetros más para rodear el impresionante incendio", señalaron.