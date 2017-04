Los mariscadores denuncian la concesión de licencias ilegales

El marisqueo de la coquina está amenazado. La sobreexplotación a causa de ilegales, el cierre reiterado de los caladeros por la presencia de toxinas, los conflictos entre los coquineros y la Administración y las propias contradicciones del sector son algunos de los males endémicos que afectan al sector. Aunque la actividad está regulada, el descontrol está a la orden del día y cada vez más peligra la captura de la coquina por el método artesanal.

El marisqueo de este molusco se encuentra en parada biológica este mes, pero las denuncias se suceden porque a pesar de la prohibición, algunos coquineros no han cesado la actividad y porque además se conceden licencias de manera irregular.

El permiso se obtiene después de cien días de ventas previo paso por la lonja

J.C.M., mariscador de a pie de la coquina, ha denunciado en el juzgado de instrucción de Huelva que la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía está concediendo y renovando licencias a pescadores que no cumplen con la normativa vigente.

Desde el pasado mes de febrero se están adjudicando los permisos de mariscador, que se otorgan por dos años. Para su obtención es necesario tener cien días de ventas con el marisco pasado por la lonja y estar dado de alta en la Seguridad Social. Según el denunciante, este año se han dispensado permisos a personas que no están dadas de alta en la Seguridad Social, lo cual supone un fraude. "A algunos mariscadores no les han concedido la licencia porque les faltan unos días de venta, y a pesar de que han solicitado una ampliación del plazo, sin embargo sí se la han proporcionado a otros que no cumplen los requisitos", asegura el mariscador.

Éste añade que ha pedido todo tipo de explicaciones al respecto en la Delegación, así como de todos los recursos que ha interpuesto sin que haya obtenido respuesta alguna.

J.C.M. asegura que algunos coquineros realizan la venta de forma ambulante, ya que los establecimientos públicos compran la coquina a "los ilegales" porque la venden a precios más bajos.

También afirma que a pesar de la veda de un mes, una parte de los mariscadores siguen faenando porque no tienen otros recursos para subsistir. No es la primera vez que los mariscadores se saltan la prohibición, ni que se dan de baja de la Seguridad Social y dejan de pagar el sello para ahorrarse este gasto, porque la captura de la coquina "no da para vivir". Las épocas de veda para la captura de la coquina en el litoral Atlántico de Andalucía para este año ha variado respecto a 2016. Así, los mariscadores que capturan este bivalvo, además del actual mes de abril, no podrán faenar tampoco desde el próximo 22 de mayo al 4 de junio. La época de prohibición se prolonga en esta ocasión durante un mes y medio, frente a los dos meses, marzo y junio, establecidos el pasado año.

En la costa de Huelva pueden faenar legalmente la coquina algo más de 300 mariscadores. La mayoría residen en las poblaciones costeras de la provincia, aunque también en este número hay que contabilizar las licencias otorgadas a mariscadores de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Pilas (Sevilla).

La ley sólo contempla la captura profesional de la coquina, por lo que su recogida sin carné profesional está tipificada como una infracción de carácter grave. Las sanciones oscilan desde los 300 hasta los 60.000 euros.

Las siete zonas de marisqueo permanecen cerradas a la captura de la coquina, al igual que para la chirla, aunque para este molusco la veda se extiende hasta el próximo 30 de junio.