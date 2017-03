La junta cesada se une a la plataforma que pide el cambio del párroco

Félix Bogado, hasta el pasado 20 de febrero hermano mayor de la Hermandad de Padre Jesús de Moguer, presidió ayer una reunión abierta a todos los hermanos de la corporación en el Teatro Felipe Godinez, en la que su junta de gobierno dio cuenta de la situación creada tras el decreto del Obispado de Huelva por el que fueron destituidos y nombrado presidente el párroco José Manuel Raposo.

Bogado lamenta en primer lugar que el cese de la misma se produzca tan cerca de la Semana Santa, con lo que originará, en su opinión, "un gran problema a la hermandad", que organiza tres salidas procesionales, la de la Oración, Padre Jesús y Santo Entierro, "lo que conlleva la necesidad de un gran movimiento de personas". Una situación que dice que "duele por el poco valor que se le da a las hermandades". Sin embargo, viene recibiendo muchas muestras de apoyo de numerosos colectivos moguereños, "de los que no damos sus nombres para evitar que sean señalados". Asegura que no son ciertos los argumentos que se esgrimen para su remoción, ya que "una de nuestras preocupaciones ha sido la confraternidad entre los hermanos, acercando a los descontentos a que participen en trabajos de la hermandad; además, en estos años se atendió a la caridad más que nunca, se puede ver en los boletines". En cuanto a la documentación requerida y no entregada, "se refieren a escritos de 2010 y 2014, cuando no estamos en la junta y la anterior, como sabe el párroco, no nos entregó el material de Secretaría".

Considera que "hemos sido juzgado sin escuchar de qué se nos acusa". Bogado niega que exista por parte de Cultura "una sanción de cinco ceros, como dijo el párroco el domingo, por el tema de la decoración de la capilla". Confirma que el trabajo está concluido de acuerdo con el proyecto iniciado en 1999, y cuya documentación fue entregada al párroco. Ahora esperan que José Manuel Raposo "ponga fecha para hacerle entrega de las llaves de la capilla, nosotros hemos acatados las ordenes del Obispado por el bien de la hermandad" .

En cuanto a la manifestación del día 2 en la que se pide el cambio del párroco, Bogado dice que "nos sumamos a la plataforma que la convoca porque es un deber nuestro y tenemos que informar a los hermanos".