Los investigadores vinculan el dinero negro a la expansión urbanística

Segundo asalto en la repetición del caso Aljaraque. En la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva -aunque los que enjuician son los magistrados de la Tercera por orden del Tribunal Supremo- se escucharon ayer los testimonios de los investigadores y del empresario que puso los hechos presuntamente acontecidos en conocimiento de la Justicia.

Tanto el inspector de Vigilancia Aduanera -jefe de la investigación policial- como el oficial de la Policía Judicial de la Guardia Civil -que ejerció como secretario durante las pesquisas- fueron contundentes: detectaron un desfase patrimonial "importantísimo" y "para el que no había justificación" en las cuentas de los tres encausados, el exalcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta (PP, 1995-2007), el que fuera su concejal de Urbanismo y mano derecha, Casto Pino, y su socio en la asesoría Taller de Finanzas SL, A.G.V.

El primero de los testigos, el inspector de Aduanas, recalcó que se investigaron todas las posibilidades para demostrar la capacidad económica real que tenían los acusados y que, en paralelo, inspeccionaron la actividad urbanística en el Ayuntamiento aljaraqueño. "En todas las investigaciones aparecía una enorme cantidad de dinero negro", precisamente en plazos coincidentes con la expansión urbanística del municipio. El cúmulo de indicios deja entrever el posible vínculo entre los ingresos fraudulentos y las operaciones relacionadas con la venta del suelo de Aljaraque.

El jefe de la investigación agregó que la empresa Taller de Finanzas "generaba también muchísimo dinero negro", algo que los propios imputados admitieron en la primera sesión de juicio. Para más inri, expresó ante el tribunal presidido por José María Méndez Burguillo, esta sociedad era utilizada posiblemente para el "blanqueo" de ese dinero o para poner bienes a nombre de uno u otro socio según convenía.

Preguntado por los apartamentos de Nuevo Portil e Islantilla que adquirió la citada empresa, explicó que considera que pertenecen "al exalcalde". Él lo negó con contundencia este lunes durante su declaración, aduciendo incluso que jamás había pernoctado en esos pisos y que la asesoría los había adquirido como inversión. El tercer testigo de la sesión fue el empresario Rafael Barroso, quien denunció los hechos (que ahora se juzgan) ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en 2007. "El Ayuntamiento era una red clientelar para enriquecerse a costa del urbanismo salvaje que se estaba produciendo allí en aquellos años", concretamente en la primera década del nuevo milenio.

Repasando aquella época en la que Orta llevaba las riendas del Consistorio aljaraqueño, Barroso explicó que tenía "intereses inmobiliarios en la localidad" y que por ello compró unos terrenos que contaban con "todas las autorizaciones" para construir villas turísticas. Se había reunido, dijo, con Casto Pino y Juan Manuel Orta para hablar del asunto cuando "empezamos a detectar problemas con el Ayuntamiento". Cuando la tensión estalló "me dijeron que mi empresa no iba a construir allí y ya se pasó más al tema personal que a los negocios, que eran totalmente legales". Reiteró, como ha mantenido desde que denunció el asunto, que Casto Pino le pidió mucho dinero a cambio de la licencia de obras que precisaba. "Todo en Aljaraque se hacía pagando. De hecho me pidieron 300.000 euros y a otros constructores también". El constructor expresó que por estas desavenencias con la Administración local "me tuve que ir de Huelva porque no podía trabajar ni con el Ayuntamiento de Aljaraque ni con el de la capital, perdí a mis clientes y me fui a Madrid para iniciar otro tipo de actividad laboral". Los letrados de la defensa interrogaron al testigo e incidieron en la posibilidad de que el móvil que llevó a Barroso a poner la denuncia fuera el "odio o la venganza" por lo sucedido con los investigados. Él lo negó rotundamente: "Había sufrido mucho y me parecía injusto lo que habían hecho conmigo", por eso denunció.

Cerró la ronda de testificales la esposa de Casto Pino, quien decidió no responder a ninguna pregunta que pudiera perjudicar a su pareja, posibilidad que le ofrece la legislación vigente.

Hoy prestarán declaración en el plenario cuatro de las empleadas de Taller de Finanzas, SL. El juicio se postergará hasta el jueves de la semana que viene, momento en que las partes presentarán sus informes finales.