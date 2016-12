La inversión agrícola se fuga del Condado en busca de expansión

Limón se muestra optimista con la operación y afirma que no tiene miedo a una hipotética atomización de las frutas del bosque, toda vez que frutas de primor como el arándano "han mantenido su precio a pesar del incremento de la producción".

El cooperativista explicó a Huelva Información que los planes iniciales pasan por caminar sobre seguro y seguir apostando por cultivos de contrastada rentabilidad como la "fresas, la frambuesas y los arándanos", aprovechando las décadas de experiencia en el cultivo de berries y los ya consolidados canales de distribución. No obstante, reconoció que parte de las hectáreas darán cobijo a cultivos experimentales, permitiendo a los socios diversificar de manera paulatina mientras se van atesorando los conocimientos para comprobar cómo las distintas frutas se amoldan a la tierra y al clima.

Vaticinan el abandono de tierras por falta de agua

En Lucena del Puerto los Independientes ya vaticinaron la "fuga de inversiones en el Condado en busca de agua y seguridad jurídica". En este sentido indican que "la riqueza acumulada durante años y generaciones de esfuerzos, que ahora empezaban a ver sus frutos, comienza a fugarse de esta localidad con la adquisición de más de 1.000 hectáreas" fuera del Condado y en zonas que no tienen restricciones al riego. El exalcalde Manolo Mora explica que "ello supondrá la muerte por inanición de la agricultura, acabando con toda la riqueza acumulada durante generaciones". El edil rechaza de plano el apelativo de catastrofista y afirma que se trata "de una realidad de la que son responsables el Consejero de Medio Ambiente y quienes los apoya por acción u omisión, entre ellos el alcalde, David Vivas". Mora explicó que de las 7.500 hectáreas que integran el termino municipal de Lucena, "el 65% es monte público". De esa cifra, "3.400 son de titularidad municipal; 1.500 de la Junta de Andalucía y las 2.500 hectáreas restantes se encuentran muy concentradas en grandes fincas". En consecuencia, el edil insiste en que el canon constituyó el único recurso disponible para los pequeños y medianos agricultores. "El colonato actual data de 1938; nuestra agricultura no es nueva, tiene más de 60 años y se ha consolidado pese a las administraciones más que con su apoyo". La Junta de Andalucía, por su parte, siempre ha mantenido que esas tierras son de secano y no de regadío, a la par que, en virtud de la ley forestal, es imposible reconvertirlas.