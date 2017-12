El grupo municipal del PP se formará con tres personas de la lista y cuatro de fuera

El grupo municipal del PP de Almonte, del que dimitieron en bloque siete de sus ocho concejales por discrepancias con la dirección local y provincial, se formará con tres personas de la lista con la que la formación concurrió a los pasados comicios municipales y cuatro que no formaron parte de la misma, por lo que su propuesta deberá pasar por la Junta Electoral Central.

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente del PP de Almonte y portavoz del grupo municipal en el Consistorio, José Antonio Faraco, que explicó que se ha ido llamando a las personas de la lista y tres de ellas han mostrado su disposición.

No obstante, todos los demás deben manifestar por orden correlativo su postura y si no pueden o no quieren formar parte han de ratificarlo ante la Secretaría Municipal. Cuatro hombres y tres mujeres formarán el nuevo grupo municipal del PP en el Ayuntamiento almonteño.

Según Faraco, en este momento la lista, conformada por 21 miembros y tres de reserva, se ha detenido en el número 17, que trabaja fuera de Almonte.