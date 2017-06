Los ganaderos lanzan un pulso a la Junta y suspenden la Saca de las Yeguas

Si la última oferta que ha puesto sobre la mesa el Ayuntamiento de Almonte no lo remedia, y cuyo contenido no ha trascendido a los medios de comunicación, la iconográfica Saca de las Yeguas dejará de celebrarse por primera vez desde 1504. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño ha dado un puñetazo encima de la mesa. A escasos días para el 26 de junio en el que tiene su cita la tradición ganadera, una multitudinaria asamblea de socios aprobaba, casi de manera unánime (133 votos de 180) la propuesta de no sacar el ganado de Doñana ante el temor de que una vez abandonen la Marisma Gallega, perteneciente al término municipal de Hinojos, no puedan regresar.

La consecuencia más inmediata es que los miles de visitantes que acuden a disfrutar de esta tradición se verán privados de uno de los espectáculos más singulares de España en el que miles de yeguas y potrillos galopan a la civilización abandonando las entrañas de Doñana, donde los equinos viven gran parte del año en estado semisalvaje. El conflicto entre los ganaderos y la Junta, como máximo responsable del Parque Nacional de Doñana, no es nuevo. En los prolegómenos de la pasada edición la asociación ya mantuvo un primer pulso que desencadenó el anuncio oficial de no celebrar la Saca. Un duro varapalo para el propio municipio, que tiene en la Saca uno de sus principales activos turísticos. Sin embargo, a última hora la Consejería de Medio Ambiento logró apaciguar los ánimos después de comprometer a los ganaderos el uso de 14.000 hectáreas en la finca El Patrimonio, donde estaba previsto que se alojaran 400 cabezas. Se trataba de amortiguar los perjuicios ocasionados por quienes tuvieran que abandonar la Marisma Gallega.

El escenario ahora se repite, según los yegüerizos por "los incumplimientos de la Administración autonómica". En este sentido denuncian que el número de equinos se ha reducido de 400 a 250; así como la comprometida extensión de la superficie que se queda en unas "exiguas 5.000 hectáreas", que se demuestran "claramente insuficientes" para mantener la rentabilidad y, en consecuencia, la pervivencia de esta ancestral tradición.

La decisión coge a contrapié a las propias administraciones, que en el día de ayer habían programado una rueda de prensa en la que glosar a los medios de comunicación las bondades de este activo turístico. La diputada territorial del Condado, Rocío de la Torre; la alcaldesa, Rocío Espinosa; y el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, Francisco Chavero, eran los encargados de desgranar los encantos de las imágenes que arroja la Saca y los eventos complementarios organizados por el Ayuntamiento.

A la luz de los acontecimientos la rueda de prensa se suspendía de manera abrupta. El equipo de gobierno socialista modificaba su agenda y se reunía con la cúpula directiva de la Asociación, con la que mantenía una tensa reunión cuyo contenido no ha trascendido. El equipo de gobierno se imponía la ley del silencio en espera de novedades por parte de los ganaderos que, al cierre de esta edición, no se materializaban.

La génesis del conflicto arranca en 2010, cuando el Ayuntamiento de Hinojos emitió una ordenanza que conllevaba la expulsión de 110 cabezas de ganado de las 400 que pastaban en la marisma. La medida favorecía el ganado local en perjuicio del almonteño, al que se le imponía una subida de tasas de 50 a 89 euros por unidad caballar. La Asociación se opuso frontalmente a la medida si bien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) primero, y el Supremo después, fallaron a favor de la administración local.

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) fija en 850 el número de cabezas de ganado equino autorizados a pastar en esta finca pública. Sus beneficiarios quedan a disposición del Ayuntamiento de Hinojos, que lo ofrece en primer lugar a sus ganaderos. Los almonteños sienten que la nueva ordenanza les expulsa, literalmente, de unas tierras que llevan ocupando hace siglos. Entre tanto, la Administración autonómica se inhibía al considerar que la pugna respondía a un conflicto municipal.