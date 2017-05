La fotografía de Pereiro

El fotógrafo de la iniciativa, Edu Pereiro ha asegurado sentirse profundamente satisfecho con el trabajo realizado, calificando de "enorme suerte" haberse cruzado con Manoli Mena, la cual "me contó lo que quería y no lo dudé un instante".

También ha afirmado que todo en la fotografía, realizada en blanco y negro, "está lleno de simbolismos": desde el día en que se realizó, el Domingo de Resurrección; hasta el lugar en que fue tomada, la habitación de Manoli Mena, que según el fotógrafo "es su espacio más íntimo, y por tanto desde el que ha luchado con más fuerza contra el cáncer hasta derrotarlo".

Igualmente ha señalado que la mantilla blanca "simboliza la pureza y la resurrección de la carne", y que el primer plano de Manoli Mena "permite apreciar en su plenitud su sufrimiento".

Finalmente ha subrayado que es su intención presentar la instantánea a varios concursos fotográficos, aunque concluye asegurando que "solo por haber satisfecho los deseos de Mena ya ha valido la pena".