Un 1% de flecos

El Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina debía haber aprobado el miércoles el presupuesto para este año 2018. No lo hizo. La sorpresa vino del renuncio de dos de los tres socios del equipo de gobierno, que no llegaron a un acuerdo previo y propiciaron una situación insólita por la responsabilidad compartida en la Corporación. Partido Andalucista (PA) y Partido Socialista (PSOE) rechazaron las cuentas llevadas por la alcaldesa, Montserrat Márquez, de Ciudadanos por Isla (CxI). En ambos casos, el argumento para el voto contrario se redujo a un 1%, a "algunos flecos". Lo dijo la portavoz socialista, Ana Vieira: "Estamos de acuerdo en un 99% del presupuesto, salvo algunos flecos". Siguió el hilo el PA con Francisco Zamudio: "Hay una serie de flecos que entendemos que tenemos que perfilar, por lo cual no estamos de acuerdo al 100%". Puestos a rematar la perplejidad en clave porcentual, el andalucista aclaró: "Estamos en el presupuesto que lo hemos gestionado juntos, y lo vamos a terminar gestionando juntos, en el 99,9%".

Y fue así como la alcaldesa y su formación se quedó en solitario, con el único aliento que fue el voto del concejal no adscrito, Fidel Columé. En total, 4 votos a favor, 13 en contra (4 y 4, de los socios, más los 5 del Partido Independiente de la Figuereta), y la abstención de los 3 ediles del PP.

Montserrat Márquez había presentado un presupuesto cerrado en 21.700.000 euros, con "una ligera subida en el montante global" respecto al año anterior, "con el beneplácito del Ministerio de Economía y Hacienda", aseguró, al estar "sujetos a un Plan de Ajuste que estamos obligados a cumplir y supervisados por el Estado para que las cuentas públicas cuadren". Fue su justificación para presentar un presupuesto "real y fiel a las previsiones de ingresos y gastos", como recoge la nota remitida ayer por el Ayuntamiento isleño.

Hasta ahí, nada que objetar. La socialista Vieira fue comprensiva: "Entendemos que se traiga desde Alcaldía por su compromiso con el Ministerio". Aunque dejó entrever la discordia; sin concretarla, eso sí. "No sólo son números sino proyectos de gestión, planificación y de funcionamiento de un Ayuntamiento durante un ejercicio", dijo, en este caso con "un equipo de gobierno formado por tres grupos políticos".

Zamudio fue explícito después "coincidiendo" con su "compañera Vieira": "Esto no es solo cuestión de números. El presupuesto es la planificación de un año de legislatura y nosotros no somos monolíticos, somos tres grupos diferentes y tenemos que llegar a acuerdos".

El encontronazo interno se aireaba así, pero al mismo tiempo el andalucista intentaba apagar un conato de incendio: "Tenemos una responsabilidad en el municipio. El equipo de gobierno sigue siendo estable y tenemos el compromiso de mantener esta estabilidad hasta el final de esta legislatura". Otra cosa es la "serie de flecos que tanto el PSOE como el Grupo Andalucista entendemos que tenemos que perfilar".

Nadie más rascó para averiguar la naturaleza de esos flecos sin definir. Ni la propia alcaldesa el resto del pleno. Sí lo hicieron los abstencionistas del PP ayer, en una nota de prensa en la que solicitan que se desvelen esas claves y hacen referencia a otros "desencuentros y enfrentamientos" del tripartito gobernante previos a la puesta en escena del miércoles. El PIF dará hoy su versión en rueda de prensa.