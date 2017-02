El fiscal solicita nueve años de inhabilitación para Carlos Sánchez

La Fiscalía elevó ayer a definitivas sus conclusiones durante el jucio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva contra Carlos Sánchez, exalcalde de Bollullos par del Condado, por un presunto delito de prevaricación cometido en la construcción del recinto ferial de la localidad. La acusación pública, al igual que la particular, solicitó nueve años de inhabilitación en cargo público para el exregidor socialista, mientras que la defensa demandó la libre absolución de su cliente, tras sostener que Sánchez no fue quien inspiró la construcción sino que fue el equipo de gobierno, que llevó a cabo toda la tramitación.

La defensa expuso que el exalcalde se limitó a firmar lo acordado por la junta de gobierno, que era la que emitía las órdenes y autorizaba los pagos. El juicio quedó visto para sentencia.

La defensa pide la libre absolución porque "solo cumplió lo acordado por el equipo de gobierno"

Carlos Sánchez salió ayer del juzgado satisfecho con el curso de la vista oral por haber podido "demostrar mi inocencia" como promotor del recinto ferial durante su etapa de alcalde de Bollullos, y quedar demostrado que "no se hizo ninguna permuta" de los terrenos.

El que fuese líder socialista explicó que "las competencias en materia de Urbanismo y Economía y Hacienda se encontraban delegadas, por lo que aun cuando el primer edil municipal es el máximo responsable, sus compañeros de partido fueron copartícipes de la urbanización de los terrenos rústicos y autorizaciones de obra.

Sánchez indicó que "el convenio que se firmó fue un acuerdo entre particulares y el Ayuntamiento comprometiéndonos a hacer el expediente de permuta cuando se pudiera" y que en definitiva no se ha beneficiado ningún particular, sino el pueblo de Bollullos con este recinto ferial.

El exregidor renovó su tesis de que la acusación particular, ejercida por el propio Ayuntamiento, debería de haber retirado los cargos contra él, al igual que hizo antes de la vista oral con el resto de compañeros que le acompañaron durante sus años de mandato, entre ellos el actual alcalde socialista de la localidad, Rubén Rodríguez.

Aunque Sánchez se encuentra retirado del mundo de la política y cumple una pena por inhabilitación para el ejercicio de cargo público por su actuación en la construcción del Parque Ramos Mantis, y en consecuencia un fallo judicial en su contra no tendría mayor repercusión penal, el exedil señaló que quiere que la sentencia restaure su honor pues no "no se ha realizado ninguna permuta, sólo se ha desarrollado un proyecto de interés general y ha quedado demostrado que no se han falseado facturas ni ha existido enriquecimiento ilícito".

Sánchez asegura que el traslado de la feria "no fue un hecho arbitrario", sino que se hizo con las miras de corregir el riesgo que entrañaba en materia de seguridad celebrar el evento público en Los Caños, una de las arterias principales de comunicación del casco urbano. El exalcalde insiste en que era imperiosa la búsqueda de un emplazamiento alternativo, ya que el evento llegaba a congregar a la práctica totalidad de los 14.000 bollulleros censados en aquel entonces en el municipio, a los que se suman los invitados de un tierra acogedora.

Una lectura diametralmente opuesta al caso realiza el portavoz de independientes, Francisco Díaz, que se sorprendió de que la acusación particular ni la fiscalía le llamase a declarar, aun siendo el alcalde cuando se recabó toda la información que fue puesta en manos de la justicia.

Para el exalcalde de IB el juicio es "una farsa" en la que el nuevo letrado de la acusación particular "ha mirado por los intereses del alcalde, Rubén Rodríguez, salvándole del banquillo y utilizando como cabeza de turco a Sánchez como único instigador" de la construcción de una infraestructura en la que se invirtieron 400.000 euros, de manera arbitraria y sin consignación presupuestaria como ha quedado reconocido.

No obstante, puntualizaron desde IB, lo más flagrante es que hoy día esa inversión pública está en manos de unos particulares que tienen la titularidad de los terrenos y a los que hay que pagarles cada año por celebrar en sus terrenos la feria. En consecuencia, lamentaron que este "disparate quede impune".