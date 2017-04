Una exposición de la artista escocesa Jan Nimmo rememora la tragedia de Iguala

La artista escocesa Jan Nimmo, vinculada estrechamente con la localidad onubense de Galaroza, ha dado un nuevo paso para rescatar del olvido la tragedia acaecida en la población mexicana de Ayotzinapa. La polifacética creadora, que pasa largos períodos del año en Galaroza paseando a caballo y conviviendo con sus vecinos, ha puesto su arte y su compromiso al servicio del fin de la violencia en México. Su iniciativa de realizar retratos a los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero, se ha convertido en un grito de paz y de libertad. Sus creaciones encabezan manifestaciones que piden verdad y reparación de la tragedia perpetrada. Ahora, vuelve a impulsar una iniciativa de sensibilización, una exposición instalada en el Parlamento de Escocia con obras suyas, gracias a la diputada Linda Fabiani, del MSP.

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, numerosos estudiantes iban en autobuses por Iguala, una ciudad del estado mexicano de Guerrero, con la intención de participar en la marcha para rendir homenaje a los estudiantes de la UMAM masacrados por el estado mexicano en el 2 de octubre 1968 en Tlatelolco, Cuidad de México, días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de verano. Los estudiantes pertenecían a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ubicada cerca de Tixtla, en Guerrero, uno de los estados más pobres y violentos de toda la república.

Esa noche se produjo un ataque a los estudiantes que provocó la muerte de seis personas, tres de ellos estudiantes; uno de ellos, Julio César Mondragón Fontes, fue brutalmente torturado antes de su muerte. Hubo muchos heridos, dos muy graves. Esa noche también desaparecieron 43 estudiantes, cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.

Las versiones sobre lo ocurrido son contradictorias; el Gobierno mexicano se defiende de las acusaciones por parte de la ciudadanía achacando la tragedia a un grupo del crimen organizado. La propia artista, ya tan cachonera como escocesa, ha pasado mucho tiempo en México investigando las artes populares y viajó a Guerrero, donde "sin excepción, la gente me recibió con cariño, algo que no he olvidado".

Por motivos de trabajo, no volvió a México, pero "cuando me enteré de lo sucedido en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa me impactó mucho; no sabía qué hacer y decidí realizar un retrato de cada uno de los estudiantes para entregar a su padres y sus madres, empleando un leguaje visual que iba a comunicar con el público mexicano, basado en colores, símbolos, objetos, canciones, con una estructura ex voto donde el texto reclama el ausencia de los muchachos y les nombra a ellos y sus padres".

Cada retrato tiene imágenes e información biográfica y la artista los realizó para solidarizarse "con los ladres y para concienciar a la gente de que, desde 2006, hay más que 28.000 personas desparecidas y que cada una es una tragedia y detrás de esas tragedias hay seres humanos con familias que los aman". Tardó un año en realizar los cuarenta y siete retratos.