El exalcalde del PP abandona el partido con duras críticas al presidente provincial

El exalcalde de Almonte del PP José Antonio Domínguez abandona definitivamente el partido. El pasado 31 de enero presentó su baja como afiliado, el mismo día que el PP inició un expediente para su expulsión. Así terminan las desavenencias entre el exregidor y la dirección provincial de los populares, que han tenido su máxima expresión en la entrega del acta de concejal de Domínguez y su salida de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Almonte (junto a seis ediles más), tras las diferencias de bulto que se produjeron en el Congreso Local, que fue recurrido por el alcalde por "ilegalidades".

El PP ha expedientado a Domínguez a pesar de que éste ha presentado su baja de afiliación, que está motivada por la "pérdida de confianza" hacia la cúpula del partido.

Manuel Andrés González ha vulnerado los derechos fundamentales de los afiliados"

Según Domínguez, la actuación de la dirección provincial con el Congreso Local "dejó una clara, lamentable y grotesca falta de respeto a los concejales del grupo municipal de Almonte", y se fomentó una clara división atendiendo "a intereses de particulares sobre el interés local".

El exregidor asegura desconocer el expediente displinario, que en su opinión "pone de manifiesto una falta de democracia interna en el partido" y una "muestra evidente de cacería de brujas". En cualquier caso rechaza que su actuación pueda ser objeto de medidas disciplinarias, ya que su acción se ha limitado a exponer su posicionamiento en todas las situaciones que se han producido relacionadas con el partido.

Es más, alude a una actitud discriminatoria de la dirección provincial, que "ha mirado para otro lado" cuando han realizado manifestaciones similares otros miembros del partido, por ser afines a las ideas de la cúpula de la capital".

Como ejemplo pone el caso del actual presidente del PP de Almonte, José Antonio Faraco, contra el que el mismísimo grupo municipal presentó un expediente disciplinario que nunca resolvió Huelva, "una muestra manifiesta de que se obvia lo que no interesa". En su opinión, no es de recibo que la dirección expediente a unos afiliados sí y otros no, dependiendo de su afinidad con los dirigentes.

En cualquier caso, Domínguez entiende que por diferencias internas nadie puede ser expulsado del partido, a no ser que "estemos hablando de una república bananera, más que de un partido democrático". "Las diferencias internas no pueden ser motivo de expulsión, porque eso es una mordaza que coarta la libertad de expresión de cada uno", puntualiza.

Domínguez recrimina al Comité Ejecutivo que no le haya ofrecido ninguna explicación sobre la apertura del expediente, porque "no he insultado a nadie ni he vulnerado ningún derecho".

Según el exdirigente popular, quien sí debería ser expulsado del partido es el presidente provincial, Manuel Andrés González, que "ha vulnerado los derechos fundamentales de los afiliados, lo que representa una falta muy grave".

Además, está convencido de que su expulsión es una estrategia ante el temor de que pudiera presentarse en el próximo congreso local extraordinario. Domínguez está convencido de que el cónclave del pasado mes de julio será anulado y será necesario repetirlo, dadas todas las irregularidades que se produjeron: incumplimiento del plazo de la convocatoria, vulnerando los estatutos sobre los plazos mínimos establecidos; vulneración de derechos básicos de participación activa y pasiva de los afiliados para elegir y ser elegido compromisario y concurrir como candidato, creando un "perjuicio objetivo" a aquellos que quisieran avalar cualquier candidatura, o presentarse en tiempo y forma, al no tener acceso al censo de afiliados con derecho a avalar y a votar; y ausencia de información y notificación, y sus efectos necesarios y esenciales para una efectiva participación de los afiliados, "es decir, ausencia absoluta de práctica y procedimiento de garantías de la notificación o información al afiliado sobre el proceso congresual y sus derechos". Toda una estratagema, señala, para "apartar a la gente que no interesa" y "allanar el camino" a los que comulgan con Manuel Andrés González.

Domínguez detalla que en el congreso se vulneraron los trámites esenciales, como que la convocatoria se hizo "cinco días antes en vez de los cuarenta y cinco que corresponden" y que no se hizo ni en tiempo ni forma, así como que no se garantizaron los derechos de los afiliados.

Llegados a este punto, el exalcalde decidió entregar el acta de concejal por la "pérdida de confianza en el proyecto" popular y la "desconfianza en las siglas". Recuerda que llegó al PP como independiente y que posteriormente se afilió porque creyó en el proyecto y en los intereses que defendía. Ahora, la dimisión y su salida del partida es sólo un punto y seguido a su trayectoria política, y no descarta nada sobre su futuro político (quizás tampoco la creación de un partido o su entrada en otra formación).

Domínguez lamenta los derroteros por los que discurre el PP y su "incapacidad para aglutinar ideas y personas en vez de dividirlas", que se refleja en las dificultades que el partido tiene en Almonte para buscar a los siete sustitutos de los concejales que entregaron las actas. "En tres meses sólo han conseguido sustituir la ausencia en dos escaños y los otros cincos han tenido que buscar fuera de la lista", matiza el ya exmilitante del Partido Popular.

Domínguez asegura que los problemas no sólo se dan en la formación del PP almonteño sino en otras localidades como "Hinojos, Rociana o Gibraleón", porque la cúpula está "más preocupada por saber quién puede desplazarla del asiento que por quién te vota".

La dirección provincial afirma, por su parte, que la apertura del expediente informativo, que debe resolverse, se debe a las acusaciones públicas formuladas por Domínguez sobre la falta de democracia interna, que "no hacen más que dañar la imagen del partido".