Tres encapuchados con armas se llevan la caja de un supermercado

Eran las 20:55 de la tarde noche del lunes. Un par de clientes apuraban los últimos cinco minutos de apertura del establecimiento para realizar las últimas compras del día. Los trabajadores se preparaban ya para irse a casa a descansar después de una larga jornada laboral. Nadie se esperaba el sobresalto. Y es que en ese preciso instante, dos varones encapuchados con pasamontañas irrumpieron de repente en el supermercado que la cadena onubense El Jamón tiene en El Portil, situado en la calle Prado Viejo del núcleo puntaumbrieño.

En el momento del asalto, los autores del robo portaban al menos un cuchillo "de grandes dimensiones" y una pistola falsa, armas con las que intimidaron a los trabajadores y a los clientes que en ese momento se encontraban en el interior de la tienda.

La Benemérita baraja la hipótesis de que los atracadores llevaban una pistola simulada

Fuentes cercanas a la investigación señalaron a Huelva Información que los hechos tuvieron lugar cinco minutos antes de las 21:00, justo en el momento del cierre del establecimiento, del que lograron sustraer el cajón de la máquina registradora con la recaudación de la tarde, cuya cantidad no ha trascendido. A esa hora, según las mismas fuentes, la Policía Local de Punta Umbría recibió una llamada desde el establecimiento en la que los empleados alertaron de los hechos, tras lo cual "se personó en el supermercado una patrulla que se encontraba en la zona de El Portil". También se trasladaron a dicho lugar agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo finalmente de la investigación.

Trabajadores de la tienda consultados por esta redacción informaron de que fueron dos los individuos que irrumpieron en la tienda, mientras que las fuentes cercanas a la investigación elevan el número de encapuchados a tres, los cuales, según testigos, "en ningún momento agredieron o golpearon a la cajera y al resto de empleados", ya que usaron las armas solo de forma "intimidatoria" y para "amenazar". Estos últimos relataron que durante el asalto se pudieron oír entre una y dos detonaciones con la pistola de fogueo que uno de ellos portaba. En el momento del atraco se encontraban en el supermercado cuatro empleados y dos clientes, un señor pagando en caja y una señora en la zona de mostradores, "la cual casi ni se enteró de lo que sucedía", según los propios trabajadores, quienes añadieron que la "peor parada" fue la cajera ya que padeció "ansiedad" y "pánico". No obstante, prosiguieron "no fue necesaria la asistencia médica" ya que "fue tranquilizada por los compañeros". Dicha cajera no acudió ayer martes a trabajar como consecuencia de estos hechos.

Algunos de los empleados que en esos momentos estaban en el supermercado también detallaron que los encapuchados son "dos varones jóvenes, altos y delgados", a los que en estos momentos busca la Guardia Civil.

Tras el asalto, estos empleados reconocieron tener "miedo" y estar "un poco asustados con el tema". "Sí me pasara a mí me muero de miedo" relató la cajera de otra tienda de la misma cadena, quien añadió que "no sabría cómo reaccionar".

Por otra parte, según informó ayer la agencia Europa Press, la Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que la pistola era simulada al no haberse encontrado casquillos en el local. Por fortuna, según aseguraron desde la Benemérita, ninguna persona resultó herida.