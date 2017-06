Las empleadas de Orta avalan que se hacían cobros en efectivo

La tercera sesión del juicio repetido del caso Aljaraque llevó ayer ante el tribunal a cuatro trabajadoras de Taller de Finanzas, la asesoría del exalcalde de Aljaraque, Juan Manuel Orta, y de su socio, A.G.V., que los investigadores del caso consideraban la herramienta para blanquear dinero de los acusados.

Las empleadas manifestaron que no vieron "nada irregular en la contabilidad", ya que ésta "siempre se respaldaba con algún documento" en caso de que algo no se pudiera justificar. No obstante, al menos una de ellas admitió que en la empresa Taller de Finanzas había "quien pagara en efectivo", si bien no supo precisar cuál era el destino final del dinero.

Mantuvieron en todo momento que la empresa es solvente y "rentable", así como que los inmuebles atribuidos por Aduanas y la Guardia Civil a Orta -los pisos de Islantilla y Nuevo Portil- eran una "inversión de la empresa" y que era ésta (y no los acusados) la que obtenía beneficios por el alquiler de los mismos.