El drama de estar 'prisionero' en casa

Francisco Delgado (10 años) padece una parálisis cerebral por la que apenas tiene movilidad. Le hace depender de sus padres para realizar sus tareas más cotidianas. Vive con ellos, Rafael Delgado (55 años) y Victoria Rodríguez (43 años), en un hogar que le mantiene "prisionero" desde hace ya más de cinco años por culpa de una avería en el ascensor de la que nadie parece querer hacerse cargo.

Así lo ha denunciado a Huelva Información Piedras Albas Martín, tía del menor y portavoz de la familia, quien asegura que sólo para entrar o salir de su domicilio a diario para ir al colegio, Francisco necesita contar con la ayuda de al menos dos personas debido a los aproximadamente cien kilos de peso que suman el menor y su silla de ruedas, y a los 41 escalones que separan la segunda planta del piso donde reside de la calle.

Los padres tienen que subir 41 escalones con el pequeño en brazos y tirando de su silla

La vivienda se encuentra situada en el Pasaje Nueva Umbría de Lepe, y según Piedras Albas se trata de un piso de propiedad municipal (paga un alquiler social de 59 euros al mes). Por eso, la familia no tiene duda de que al Ayuntamiento le "corresponde el mantenimiento del edificio y es el responsable de solucionar los desperfectos y problemas de este bloque, tanto exteriores como interiores".

El problema es que "hace cinco o seis años se estropeó el ascensor del bloque y para subir y bajar de su casa hay que superar desde entonces las escaleras". "En un principio -afirma- la situación no parecía tan grave porque el niño era más pequeño y no pesaba aún mucho, pero las dificultades están llegando ahora, cuando el niño crece y cada vez pesa más", a lo que añade que la situación se agrava teniendo en cuenta que "su madre tiene desviación de columna y no puede levantar peso, y su padre está empezando a tener dificultades en su espalda como consecuencia de tanto tiempo teniendo que subir y bajar al niño y su silla de ruedas".

Con el objeto de solucionar el problema, la familia de Francisco dice que lleva ya "tres años" poniéndolo en conocimiento del Ayuntamiento de Lepe. "Hemos presentado escritos solicitando ayuda, bien para que arregle el ascensor, bien para que se nos facilite permutar esta vivienda por otra en planta baja", evitando así tener que subir y bajar escaleras.

No obstante, asegura la portavoz de la familia "siempre se nos dice que no hay dinero, que no hay dinero y que no hay dinero, y que no se hace cargo del arreglo del ascensor".

Asegura que al último escrito remitido al Ayuntamiento, con fecha de registro de entrada del pasado 7 de febrero, "no hemos tenido contestación". En el mismo, al que ha tenido acceso esta redacción, además de describir el problema, el padre del menor afirma que con la intención de "no privar de sus actividades cotidianas" a Francisco, "me dirijo a usted como mandatario público (por el alcalde de Lepe) para solicitarle una solución al ascensor o el cambio de vivienda por una de planta baja, si no puede ser ahí, pues en cualquier otra promoción donde quede libre alguna", a lo que añade tener conocimiento de una vivienda en plaza de Santa Ana que "ha sido ocupada por una pareja, y que aunque sabemos que son viviendas de la Junta de Andalucía, este Ayuntamiento no ha denunciado la situación para que le sea entregada a familias con necesidades no solamente de vivienda, sino también con otras dificultades y problemas familiares de espacio, ya que sabemos es un piso grande".

Por otra parte, la familia también puso el caso en conocimiento de la Asociación para el Bienestar de Personas de Huelva sin Recursos (Abiphur), que tiene sede en Lepe, y cuya responsable "se ofreció para organizar algún evento que nos permitiese recabar fondos para arreglar el ascensor". Con tal propósito la asociación se puso en contacto con un técnico para que valorase el coste del arreglo del ascensor, "pero el Ayuntamiento, como propietario, no dio el consentimiento y no pudo venir".

A través de Abihpur, la familia de Francisco también remitió el pasado día 31 de marzo un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, del que han obtenido respuesta hace unos días. En el documento al que ha tenido acceso este periódico, dicha institución les informa que su caso "está siendo estudiado a fin de valorar adecuadamente los diversos aspectos que pudiera presentar, y decidir si procede, en su caso, su admisión a trámite, lo que se le comunicará en su día". No obstante para ello, el Defensor requiere a la familia varios documentos con el objeto de acreditar sus quejas.

En el escrito remitido al Defensor, Rafael Delgado Gil, padre del menor, afirma ser "adjudicatario de una vivienda de titularidad municipal desde hace más de 10 años, en una segunda planta, tengo un hijo con minusvalía y en edad escolar", a lo que añade que "tanto mi esposa, como yo tenemos también minusvalía reconocida por el centro de valoración de Huelva.

Francisco Delgado tiene parálisis cerebral desde que nació. No habla, no tiene apenas movilidad y necesita ayuda constante de su familia, especialmente de su padre, para todo: acostarse, levantarse, ducharse o alimentarse, por lo que según la portavoz de la familia "es totalmente dependiente". El menor acude diariamente al centro público de Educación Especial Sagrada Familia Huelva, situado en la capital provincial y donde recibe rehabilitación.

El niño, "si no está su padre en casa, está prisionero, porque solo con su madre es imposible". Pero el "padre no puede estar las 24 horas en casa porque tiene que ganarse la vida", concluye.