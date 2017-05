Una cuponera reparte 350.000 euros por los barrios más humildes de Cartaya

Exultante y muy feliz. Así se mostraba ayer viernes Coral López Pérez, cuponera de la ONCE de Cartaya, tras repartir entre diferentes vecinos de la localidad costera un total de 350.000 euros con la venta del número agraciado en el sorteo del jueves del Cupón Diario, el 95.202, del que vendió una decena de cupones premiados cada uno de ellos con 35.000 euros.

No obstante, y mientras no paraba en la mañana de ayer de recibir felicitaciones en el mercado de abastos de Cartaya, no se cansaba de subrayar que lo que más feliz la hace es que los agraciados "son gente muy humilde y a las que les hacía mucha falta", y que "está todo muy repartido por todo el pueblo, sobre todo en los barrios más humildes y de gente trabajadora".

Coral López, vendedora ambulante de la ONCE desde el año 2003, aseguró muy emocionada a esta redacción que vende cupones diariamente "en la barriada de La Pila, en la zona de La Parada, en el barrio del Lavadero… por todas partes porque Cartaya es mía".

Igualmente aseguró que nada más enterarse en la noche del jueves de la noticia tras recibir una llamada de la ONCE, pero sobre todo durante la mañana de ayer viernes, no ha parado de llorar de alegría, "especialmente cuando a primera hora de la mañana he estado con muchos de los agraciados, con los que "me he abrazado fuertemente y quienes tampoco han podido evitar las lágrimas por la emoción".