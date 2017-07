El congreso local del PP abre un cisma con la cúpula provincial del partido

Al de la capital se suma un nuevo frente en el PP provincial. Las relaciones entre el grupo municipal popular de Almonte y la dirección provincial del partido se cuartean aún más si cabe una vez que los ediles han presentado un escrito de impugnación a la convocatoria del congreso local que ayer se celebró en sel municipio, al considerarla "irregular e ilegítima".

José Antonio Faraco es desde ayer el nuevo líder de los populares tras lograr el 100% de los votos emitidos. Salió elegido sin el respaldo del actual grupo municipal porque frente a este "desprecio a las reglas de juego", los ediles anunciaron que no presentarían ninguna candidatura ni tampoco se prestarían a participar en lo que entienden que es una "guerra sucia avocada a la división, a la baja participación y al fracaso".

Los populares exigen responsabilidades por la fecha elegida para un cónclave que, a su juicio, se gesta con total "falta de transparencia y juego limpio", al coger a traspiés al resto de posibles candidatos. La clave de la tirantez radica en que el anuncio del congreso se produjo en plena feria de Almonte, "restringiendo los plazos a nueve días, sin información, prescindiendo de trámites esenciales y vulnerando derechos objetivos de los afiliados".

El conflicto estalla un año después de que la dirección onubense de los populares se hiciese con las riendas del partido a raíz de la dimisión de Manuel Ángel Barrera. Desde entonces, la gestora ha ido preparando el terreno para que José Antonio Faraco tome el control del partido. Sin embargo, el exalcalde, José Antonio Domínguez, y sus fieles han insistido hasta el final en su negativa a participar "en ningún juego sucio al que, por sorpresa, "se pretende pillar a traspiés al resto de posibles candidatos".

Para Domínguez, esta forma de proceder merma la transparencia y sesga la participación efectiva de los afiliados. Un hecho que, a su juicio, "corrompe los principios de transparencia, participación y democracia interna que propugnan los estatutos" del partido y, en concreto, la última ponencia donde se habla de "abrir las puertas del partido al resto de la sociedad".

Además de la fecha, en el grupo municipal de Almonte no comulgan con que la única notificación del comité local se produjese por Facebook y Twitter porque no se garantiza que la información llegue a todos los afiliados, principalmente porque se ha prescindido de los medios habituales. Los ediles creen que las redes sociales deberían de ser "un complemento al proceso de información" y no la única vía de comunicación utilizada para notificar la fecha del cónclave. Las cifras les dan la razón: el 30% de la población no tiene un smartphone, y de los que lo tienen, son ususarios de redes sociales el 20%.

La de ayer es la gota que colma el vaso. Los ediles almonteños sienten que la dirección provincial les ha "puenteado" en temas capitales para el municipio como la Saca de las Yeguas o el incendio que afectó al espacio de Doñana y arrasó el monte público desde Moguer hasta las proximidades de Matalascañas. Y van más allá al denunciar que Manuel Andrés González, trató de mantener, a espaldas del PP local, una reunión con la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño, tras la que más tarde convocó una rueda de prensa en la que posicionarse sobre el conflicto que mantienen la entidad ganadera con la Junta de Andalucía.

Los ediles han querido trasladar este malestar existente en el seno del partido a nivel local, si bien la dirección del partido "ha rehusado la petición de reunión".