El concejal de Urbanismo dimite pero decide mantener su acta

El Partido Socialista ha sufrido la dimisión de su primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Manuel Jesús Beltrán, que renuncia a todos los cargos que ostenta e, igualmente, a la portavocía del equipo de gobierno.

Una sorpresiva decisión la del edil, que mantendrá su acta. En este escenario, el equipo de gobierno de Lucena del Puerto, conformado por sus tres compañeros socialistas y los dos del PP, quedaría en minoría, si bien nada hace presagiar que sume su apoyo a la oposición que integran los cinco ediles de Independientes (IPLUC).

El alcalde, David Vivas (PSOE), que aún no ha reasignado las competencias que deja vacante su compañero de filas, ha querido circunscribir la decisión a un tema de índole "personal" del que no ha querido ofrecer más valoraciones. Con la escueta afirmación de que "esos temas hay que preguntárselos a él", el dirigente municipal ha querido zanjar la polémica; si bien ha insistido en que esta decisión no afectará a la gestión diaria del Ayuntamiento y más concretamente al pacto de gobierno que mantienen con los populares desde el inicio de legislatura.

El portavoz del PP, Antonio Ruesga, detalló que Beltrán mantendrá su acta de concejal y seguirá respaldando la labor del equipo de gobierno, tal como ha venido realizando hasta ahora, manteniendo así el status quo. El edil destacó que no pueden pronunciarse sobre "temas internos del partido socialista, pues no es algo que me competa". Con independencia de ello, enfatizó en que la alianza entre sendos partidos mantiene su vigencia, mientras que a nivel personal las relaciones de los representantes populares con Beltrán siempre se han desarrollado en un clima de cordialidad y confianza.

Para IPLUC, a pesar del clima de normalidad que se intenta transmitir, "la división interna" es palpable y queda en evidencia en la última sesión plenaria en que sus compañeros de partido "no le agradecieron sus servicios prestados, ni tampoco realizaron alusión alguna a su labor al frente del área de Urbanismo".

El portavoz de Independientes por Lucena, Manolo Mora, va más lejos y apunta a que "aun no está claro si se trata de una dimisión o un cese encubierto". En cualquier caso, a juicio de Mora la decisión de Beltrán es el desenlace del desencanto de "no ver cumplidas las expectativas a través de un gobierno sin timón ni rumbo". Para el edil, la alianza entre PSOE-PP al inicio de la legislatura fue la constatación de que ambos aparcaron sus diferencias únicamente para acceder al poder, aun doblegando la voluntad de los luceneros, que decidieron que los independientes fuesen "la lista más votada" con el 44,79%. Además, añade, condenaron al PSOE a sus "peores resultados" desde que se celebran elecciones democráticas en España.

Fuentes consultadas por este periódico recuerdan que Beltrán dejó su puesto de trabajo en la Cooperativa Costa de Huelva para dedicarse plenamente a la labor municipal. A pesar de todo, nunca logró ser liberado con cargo a la institución local, por lo que sus ingresos se circunscribían a los 150 euros que percibía por cada comisión de gobierno que se celebraba y los 450 que se embolsaba por las atribuciones en la Junta de Delegado.

El joven político disputó la cabeza de lista al alcalde en unas primarias que laceraron las relaciones entre él y David Vivas.