Una concejal del PIF denuncia ataques a su coche cuando asiste a actos públicos

La concejal del Partido Independiente La Figuereta (PIF) de Isla Cristina, Nerea Ortega, ha presentado una denuncia ante la Policía Local de dicho municipio después de cinco meses sufriendo ataques vandálicos contra su vehículo particular cuando acude a actos públicos o sesiones plenarias. La denuncia, según ha informado el PIF en un comunicado, se ha interpuesto tras el último ataque, registrado el pasado 15 de diciembre, en el cual "le destrozaron una rueda".

Según han indicado, "éste es el último de una serie de ataques que, desde el mes de agosto, viene sufriendo como ralladuras en la carrocería, abolladuras en el alerón o impactos de forma intencionada, cada vez que acude a actos públicos en representación del PIF, o asiste a las sesiones plenarias".

Por su parte, Antonia Grao, líder de dicha formación independiente y regidora de Isla Cristina hasta el pasado mes de julio, cuando fue desalojada tras una moción de censura presentada por PSOE, PA y agrupación de electores Ciudadanos por Isla (CxI), ha señalado en declaraciones a Huelva Información que "aunque no podemos asegurarlo a ciencia cierta porque no lo hemos visto, sospechamos que es un tema político por parte de militantes de otros partidos que tengan algo contra el nuestro".

Y es que, según añadió, "no es normal que esta mujer, cada vez que viene a Isla Cristina se encuentre su coche con las ruedas rajadas o con arañazos". "No sabemos a qué se debe -agregó- porque cuando no lo vemos no podemos saber de quién se trata, pero siempre le toca a ella (por Nerea Ortega) a pesar de que hay muchos coches en Isla Cristina". "Estamos ya mosqueados con este tema", concluyó Antonia Grao.

Finalmente desde el PIF consideran estos hechos contra la propiedad privada de su compañera "inadmisibles y deleznables" y han pedido la colaboración ciudadana para conseguir acabar con este tipo de acciones que solo demuestran "la intolerancia, falta de respeto y la cobardía de quien las acomete sin ningún tipo de rubor".