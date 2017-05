La cementera presenta un ERTE que afecta al 80% de toda la plantilla

La empresa Cementos Cosmos va a presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) ante la Delegación Provincial de Empleo de la Junta en Huelva, para lo que tiene de plazo hasta el próximo 2 de junio, tras no llegar a un acuerdo con el comité de empresa. Desde el comité señalaron que ayer, cuando finalizaba el periodo de consultas, se llevo a cabo "una extensa jornada de negociación" sobre las condiciones presentadas por la empresa y finalmente "no se ha llegado a un acuerdo".

El ERTE comenzaría a aplicarse el 1 de julio y afectaría a todo el personal de operaciones, producción y mantenimiento. Actualmente, la fábrica cuenta con una plantilla de 53 personas, de los que se verán afectados el 80%, y genera más de 250 empleos, entre directos e indirectos.

En un centenar de hogares de la localidad hay algún trabajador de Cosmos

El comité de empresa y los sindicatos "solicitan condiciones y garantías de futuro para los trabajadores de plantilla y contratas, a las cuales la empresa no ha podido comprometerse", remarcan desde el comité. No obstante, esta situación, aseguran desde el comité, "no justifica que tanto el comité de empresa y los sindicatos sigan trabajando para buscar soluciones", donde la principal, insisten, "pasa por parte del Ayuntamiento de Niebla en agilizar los trámites necesarios para llevar a cabo la calorización en la planta y de esta forma eliminar la aplicación de un ERTE que afectará en mayor o menor medida a 250 trabajadores". Hace dos meses la empresa informó sobre el inicio de un periodo de consultas con los trabajadores de la planta para negociar un expediente de regulación temporal, que culminará en mayo de 2018.

Los representantes de los trabajadores destacaban que cerca de un centenar de hogares de Niebla tienen a alguno de sus miembros trabajando para Cosmos, ya sea como empleado de la planta, transportista o a través de alguna de las subcontratas con las que cuenta la fábrica.

"La pérdida de competitividad de la fábrica, que aún no ha podido abordar el cambio de combustibles que le ayuden a rebajar sus costes energéticos, ha sido el detonante principal de esta situación". En los dos últimos ejercicios las ventas a mercados internacionales han ayudado a paliar la falta de demanda en el mercado doméstico. Sin embargo, el encarecimiento del coque de petróleo, combustible habitual en la planta de Niebla, imposibilita colocar la producción fuera de España.