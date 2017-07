El bombero forestal se reencuentra con sus compañeros tras el infarto

Javier Suárez Perera (48 años), el bombero forestal que el pasado 12 de junio sufrió un infarto mientras participaba en las labores de extinción del incendio que se declaró entre los términos municipales de Ayamonte y Villablanca que calcinó 130 hectáreas de monte bajo y pinar, y que tras ser intervenido en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva recibió el pasado viernes el alta médica, se reencontró el pasado lunes con sus compañeros de trabajo en la base que el Infoca tiene en la casa forestal de Malatao (Cartaya). Allí ejerce normalmente como capataz del retén HE-202 del Centro de Defensa Forestal de la localidad de Valverde del Camino.

Suárez Perera, natural de Cartaya, manifestó sentirse "muy animado" y "con muchas ganas de regresar a la primera línea del frente de batalla contra el fuego", aunque asume con resignación que "al final haré lo que me diga el médico". Por lo pronto, los próximos tres meses tendrá que guardar "absoluto reposo", en los que afirma que va a disfrutar de su familia y pasear diariamente a su perro, además de "relajarme en la playa como ningún verano lo he hecho, por razones obvias".

Sobre el suceso del pasado día 12 narró que se sintió indispuesto y que de repente notó algo que nunca había sentido. "A pesar del calor asfixiante, las condiciones extremas del trabajo apagando el incendio, el esfuerzo, y el estrés del momento, me di cuenta de que no era un golpe de calor ni una bajada de tensión -prosigue- por lo que pedí a mis compañeros que me sacaran de allí". En este sentido agradeció el apoyo de sus compañeros hasta que llegó la ambulancia del 061, "sin los cuales quizás no podría ahora contar lo que me pasó", puntualizó. Posteriormente, y durante su traslado hasta el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, Javier Suárez tuvo que ser reanimado hasta en cuatro ocasiones.

Como punto final quiso poner en valor el trabajo que realizan los efectivos del Plan Infoca "no sólo durante el verano, cuando todos los focos están puestos sobre nosotros por los incendios, sino durante todo el año, cuando trabajamos en numerosas labores de prevención como son la apertura de cortafuegos y otras labores silvícolas, o la revisión de líneas eléctricas para que no entren en contacto con los árboles".