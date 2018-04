La alcaldesa asegura que los Presupuestos cuentan con el beneplácito del Ministerio

La alcaldesa de Isla Cristina, Montserrat Márquez, aseguró ayer que los Presupuestos Municipales, que han sido rechazados por sus socios e Gobierno (PSOE y PA) han sido supervisados por el Estado para que las cuentas públicas cuadren, ya que el Ayuntamiento está sujeto a un Plan de Ajuste.

"Creo que es la primera vez en la historia de la Democracia que esto pasa, máxime aún cuando son unas cuentas en las que lleva trabajando todo el equipo de gobierno desde antes de noviembre de 2017", apuntó la alcaldesa, Montserrat Márquez, que señaló que a final de enero llegaron aprobados por el Ministerio y condicionados a una serie de cambios, "que son los que se llevan al Pleno".

Márquez explicó que, según las intervenciones de ambos grupos municipales en la sesión plenaria, están de acuerdo en un 99,9%, con lo cual la única diferencia es un 0,1%, debido "a intereses que tienen estos grupos políticos, nosotros estamos trabajando de una forma distinta, y mi obligación será volver a llevar los Presupuestos a Pleno, unos presupuestos que tienen que ser los mejores para mi pueblo, para cubrir los servicios que tenemos que dar a los ciudadanos y llevar a cabo grandes infraestructuras, proyectos que estaban contemplados".

Los intereses de estos grupos políticos, según la alcaldesa, responden a más financiación para La Redondela, en el caso del PSOE, pero "por el momento es completamente imposible, máxime en un Ayuntamiento que hemos sufrido muchos recortes, entre ellos el famoso ERE, la situación económica no lo permite, lo que no quiere decir que no se vaya a estudiar en un futuro esos posibles reajustes".

Indicó que el próximo jueves habrá una reunión monográfica sobre La Redondela, "para ver lo que recibe, los gastos que asume el Ayuntamiento y hacer las cuentas". Por otro lado, señaló que "por parte del PA y de PSOE hay un compromiso, de hecho se aprobó en el Pleno en noviembre de 2017, respecto al ERE, de la reincorporación de las personas despedidas. El decreto de ese despido del ERE fue contemplado en una bolsa de empleo de dos años desde la fecha que se hizo efectivo ese despido, esos dos años han finalizado y la situación actual no permite que la plantilla se incremente".

La alcaldesa incidió en que, ante este bloqueo de las cuentas, "habrá que volver a trabajar los Presupuestos para que sean aprobados pero siempre desde la misma perspectiva, la de la generalidad".

Por su parte la portavoz del Partido Independiente la Figuereta, Antonia Grao, calificó de vergonzosa la situación que se vivió en el Pleno, una prueba más de que "las cosas entre los socios de Gobierno no están bien". Grao solicitó a la alcaldesa que se sienten a negociar y trabajen en la elaboración de otros presupuestos, porque Isla Cristina necesita inversiones.