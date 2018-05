El alcalde ayamontino anima a sus vecinos a acudir al hospital Virgen de la Bella

El alcalde de Ayamonte, el popular Alberto Fernández, animó ayer a los vecinos de dicha localidad aa que acudan al servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Bella de Lepe, que gestiona la empresa Pascual, para satisfacer sus necesidades en dicha atención sanitaria en mucho menos tiempo que en los centros sanitarios públicos más cercanos a la ciudad fronteriza de la capital provincial.

El primer edil de la Puerta de España realizó este llamamiento durante la visita que protagonizó a dichas instalaciones, durante la que valoró muy positivamente que se esté prestando en ellas desde el pasado 19 de febrero un servicio gratuito de Urgencias a todos los vecinos de la costa occidental. "Estamos de enhorabuena -prosiguió-, y lo valoro aún más teniendo en cuenta que la empresa lo está haciendo sin concertar el centro con la Junta de Andalucía, a pulmón. Y me da igual que sea público o privado, porque además el Chare sigue cerrado".

El regidor recuerda a la Junta que el Chare de Lepe sigue cerrado tres años después

En este sentido añadió que "aquí hay un hospital que ofrece servicio de urgencias a todos los ayamontinos que lo deseen, y quiero que éstos sepan de manera clara que aquí hay un centro que los puede atender, y de manera gratuita".

Sobre dicha instalación, Alberto Fernández señaló que le transmite "impresiones que dan cierta pena, como haber tenido un edificio como éste, con capacidad para atender a 500 urgencias diarias, cerrado desde que se construyó hace doce años". No obstante, añadió, "lo bueno es la capacidad de dicha instalación y que se haya puesto en servicio, aunque con doce años de retraso".

En este punto aprovechó para arremeter contra la Junta de Andalucía, la cual según sus palabras, cuando la empresa Pascual concluyó la obra de este centro, se comprometió a construir un Chare que actualmente sigue cerrado. Aspecto sobre el que señaló que "más allá de consideraciones de accesos o no accesos al mismo, como alcalde de Ayamonte siempre he pedido que se dejen de discusiones Junta y Ayuntamiento de Lepe, y como ayamontino siempre he pedido la apertura del Chare. Y quien tiene presupuesto para ello es la Junta". El primer edil fronterizo añadió en este sentido que "más allá de las discusiones de a quién le corresponde hacer los accesos, lo que tenía que haber hecho la Junta hace muchos años es construirlos, y después demandar al Ayuntamiento para que un juez diga quién lleva la razón".

Fernández aprovechó para exigir al Gobierno andaluz que "deje de mentir con la sanidad" y que "al menos empiece a equipar el Chare y a iniciar los procedimientos para la selección de personal, contrataciones y ofertas públicas de empleo, avanzando en ello para que cuando estén concluidos los accesos no se lleve otros tres años cerrado en espera de dichos trámites".

El alcalde de Ayamonte concluyó incidiendo en su mensaje de que "mientras la Junta abre el Chare, tenemos un hospital a la mitad de tiempo que el Juan Ramón Jiménez o el Infanta Elena para la atención de urgencias desde Ayamonte".

El hospital Virgen de la Bella de Lepe abrió sus puertas el pasado mes de agosto, avalado por la dilatada experiencia de la empresa Pascual en materia de gestión hospitalaria, y cuenta con los recursos humanos y técnicos para dar cobertura sanitaria a la población de la Costa Occidental de Huelva. Según informó entonces la empresa, el centro hospitalario arrancó con una plantilla de 70 personas, creciendo posteriormente hasta el centenar, para llegar hasta los 180 o 200 profesionales cuando el centro esté funcionando a pleno rendimiento.

Desde su apertura, el hospital lepero presta sus servicios a las principales aseguradoras privadas y disfruta de una favorable acogida entre los ciudadanos.

La construcción del edificio y su equipamiento se llevó a cabo entre los años 2003 y 2005. Posteriormente se realizó una nueva inversión para acondicionar el edificio, lo que permitió su apertura definitiva, así como disponer de un equipamiento totalmente renovado.

Se trata de un hospital general y como tal cuenta con servicio de urgencias y quirófanos durante todo el día, sin descanso, hospitalización con 60 habitaciones individuales, cuidados especiales diagnóstico por imagen, TAC y laboratorio de análisis clínicos, entre otros servicios.