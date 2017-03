La abstención del PSOE 'libra' al municipio del Impuesto de Sucesiones

Una moción del PP de Niebla ha permitido convertir a la localidad en la primera de toda Andalucía gobernada por el PSOE en declararse libre del Impuesto de Sucesiones, en contra del criterio sostenido en otras localidades e incluso de las directrices de la Junta de Andalucía. Fue la abstención del PSOE, partido que sustenta a la alcaldesa Laura Pichardo, la que permitió la aprobación de una moción que ni sus propios promotores tenían mucha esperanza de que prosperara y fue aprobada definitivamente con los votos favorables de PP (2) y PA (3) y la abstención del PSOE.

La moción a la que ha tenido acceso Huelva Información solicitaba que el Pleno "se manifieste declarando a Niebla libre de Impuesto de Sucesiones y donaciones, mostrando así su rechazo a la situación que sufren tantas familias de nuestro municipio, como demuestran las 1.200 formas de iliplenses". Al mismo tiempo, pedían que se "instara a la Junta de Andalucía a llevar a cabo una bonificación progresiva de este impuesto hasta llegar a un 99% de bonificación para acabar con una desigualdad y una discriminación que convierte a los andaluces en españoles de segunda, frente a los residentes en autonomías donde ese impuesto no existe". El escrito firmado por Antonio Fernández Regidor, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, finalizaba con la petición de instancia a la Junta de cara a "impulsar, un a vez modificado este impuesto, el retorno del éxodo fiscal".

Fernández Regidor reconoció a Huelva Información, que "no me esperaba que esta moción saliera adelante, ya que se había escuchado al PSOE dar argumentos en contra de la eliminación de este impuesto" y recordó "que la alcaldesa en el Pleno aseguró que lo aprobado no iba a valer para nada, que no era una competencia municipal y que, poco más o menos, era lo mismo lo que votáramos, por lo que en un principio pensaba que se iba a votar en contra; cuando se abstuvieron me sorprendió mucho y no fue sino hasta llegar a casa cuando me di cuenta de que habíamos sacado adelante la moción".

Para quien fuera también primer edil de la localidad, "es un orgullo saber que somos el primer pueblo, creo que de toda Andalucía, porque no recuerdo que haya otro caso, gobernado por el PSOE, que lleva adelante una propuesta de este tipo, que culmina con una recogida de firmas llevada a cabo por todo el municipio que ha conseguido que más de un millar de vecinos se sumara a la proposición que es un asunto de mera justicia social".

Entre los argumentos defendidos por los populares en el Pleno donde se aprobó la moción, se incluían "varios testimonios de familias, no sólo de la provincia de Huelva, sino de otros lugares de Andalucía con casos en los que ciudadanos se quejan de la cantidad de impuestos que deben de pagar por las herencias recibidas. Ninguno de estos casos son de personas ricas, ya que sus ingresos mínimos, de apenas 395 euros, había que multiplicarlos por nueve para llegar a lo que cobra la alcaldesa de Niebla que también se lo recordé en el pleno y que asciende a los 50.000 euros brutos anuales".

Fernández Regidor recuerda que "se trata de un impuesto injusto ya que se cobra tanto en vida como una vez muerto, por lo que se debería llevar a cabo una bonificación de hasta el 90% que en la práctica supondría la eliminación del mismo, tal y como se realiza en otras comunidades autónomas y no entendemos cómo en Andalucía todavía no se ha realizado".