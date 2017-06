Vecinos se declaran "insumisos" a la ampliación de la zona ORA

Un grupo de vecinos de Lepe y La Antilla se han unido para luchar contra la zona de pago de aparcamientos en la localidad, pero especialmente en La playa de La Antilla, donde este verano el Ayuntamiento de Lepe y la empresa concesionaria del servicio, Dornier, han ampliado las áreas de pago con una nueva zona roja, que entrarán en funcionamiento a partir del día 1 de julio.

Los vecinos han iniciado una serie de movilizaciones, que han arrancado con una recogida de firmas para lo que dejaron pliegos en distintos establecimientos comerciales tanto de Lepe como de La Antilla, y a la que darán continuidad con una campaña en la misma playa, donde tienen la intención de pedir directamente la rúbrica de sus usuarios en el transcurso de una jornada de máxima afluencia de bañistas. Igualmente preparan una concentración para principios de julio en el paseo central de la playa lepera, según explicó a Huelva Información un portavoz del colectivo, Darío Fernández.

Este joven lepero, que ha dado visibilidad al movimiento contra la Zona Ora en Lepe a través de las redes sociales con una notable repercusión, también informó sobre el inicio de una recogida de firmas telemática a través de la plataforma digital Change.org bajo el nombre Eliminar Dornier, estacionamiento regulado en Lepe. En el texto de la petición los vecinos muestran su disconformidad por "no poder aparcar con tranquilidad" y "por tener que pagar en zonas reguladas con tiempo para ir a la playa y, sobre todo, ir a trabajar", a lo que añaden que "han implementado zonas de estacionamiento regulado a base de pagos por todos lados, a su conveniencia, para generar ingresos a nuestra consta".

Según Darío Fernández es "totalmente injusta" la Zona Roja "junto a negocios y en primera línea de playa, así como en las inmediaciones del centro de salud". Según prosigue, se trata de una medida "claramente recaudatoria" que además "se ha puesto en marcha a contrarreloj y sin avisar ni consultar a los vecinos", por eso "nuestro deseo es que la retiran tan rápidamente como la han implantado".

Por su parte Juan José Orta, otro de los integrantes del colectivo vecino de Lepe y residente en dicha localidad se ha mostrado tajante al afirmar que se "niega" a pagar por aparcar en la calle, e incluso se declara "insumiso" a pesar de reconocer que "ello me va a traer muchos problemas". Insiste en que se va a "negar rotundamente a pagar 1,5 euros al día o 20 euros al mes por aparcar en mi calle". Y es que según concluye "lo que no pueden hacer es convertir el estacionamiento en un privilegio privatizando la calle mediante una empresa con fines lucrativos que, además, no ofrece ningún servicio a cambio".

Por último Bernardina Barrero, vecina de Lepe desde hace diez años y usuaria de la playa de La Antilla y natural de la localidad sevillana de Olivares, ha señalado "no entender" la medida sobre todo "para gente humilde como nosotros, que nos tendremos que quitar tomarnos algunas cervezas en el bar para pagar el aparcamiento junto a la playa".