UPA reclama que pasen a ser robos los hurtos de frutos rojos

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos reclamó un cambio en la consideración legal de hurto de forma que aquellos que se dedican al robo de productos agrícolas, concretamente de fresas, reciban sanciones mayores de las que son objeto. Manuel Piedra, secretario general de la UPA Huelva, advirtió del perjuicio que están sufriendo los productores de fresa de la provincia de Huelva: "Además del perjuicio económico que les supone la pérdida de miles de kilos de fresa, los delincuentes tienen atemorizados a los productores, ya que van en numerosos grupos por si les pillan".

Esto se debe a que si son descubiertos por la Guardia Civil, lo robado se divide entre el número de personas, "por lo que tocan a menos cantidad y se considera hurto, no robo", una práctica que desde la UPA se entiende que "hay que parar", de ahí la necesidad de que se cambie ese aspecto de la ley. Sin embargo, a pesar de que sean grandes grupos "a los productores no les queda otra que no amedrentarse y vigilar ellos mismos sus cultivos". La organización agraria ha hecho un llamamiento a estos agricultores para que extremen las precauciones y tengan contacto "directo y constante" con los agentes de la ley: "Debemos evitar el enfrentamiento directo para no pasar de víctima de robo a víctima de violencia".