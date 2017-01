UPA denuncia el uso de la fresa como reclamo con precios por debajo de coste

Upa Andalucía denunció el uso "como reclamo" de la fresa por parte de las grandes superficies, ya que la están ofertando "por debajo de los costes de producción", algo que a juicio de la organización es "intolerable".

Manuel Piedra, miembro de la ejecutiva de UPA Andalucía y secretario general de UPA Huelva, señaló que se trata de "un abuso de la gran distribución" que el sector "no debe permitir", ya que el cultivo pierde rentabilidad. Piedra precisó que a UPA "no le temblará el pulso a la hora de denunciar ante la Administración las prácticas desleales que lleven a cabo desde la gran distribución" en este sentido, el de realizar promociones del producto cuando, a estas alturas de la campaña, aún no hay suficiente oferta.