UPA alerta de la falta de mano de obra para la recogida de la fresa

UPA considera "inadmisible" que, teniendo superávit de este recurso en Huelva, agricultores del Condado no puedan regar sus tierras y que éstos están cansados y no entienden que se les continúe engañando.

Los responsables de UPA mostraron su apoyo a la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, la cual el pasado viernes dio un mes de plazo al Gobierno para convocar otra manifestación, ya que "hay agricultores de 366 hectáreas que, a pesar de estar el trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos en marcha, estar incluido su terreno en el proyecto inicial del trasvase, formar parte del Plan de la Corona Norte y ser de regadío, en esta campaña no está pudiendo regar".

Cobos destacó tres aspectos que, a su juicio, "no se han cumplido" y que considera muy importantes. El primero de ellos es la garantía de un precio sostenible para los productores que cubra al menos los costes de producción, el segundo la regulación de la venta a pérdidas y el tercero el reparto justo entre los eslabones de la cadena.

Responsabilizan al Gobierno de los asentamientos de inmigrantes

UPA responsabilizó ayer al Gobierno central, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de la proliferación de los asentamientos de inmigrantes en los municipios freseros y zonas de producción agrícola. Manuel Piedra aseguró que "los empresarios no son los responsables de los mismos" y que la organización tiene cerrado un acuerdo con la ONG Accem para contratar con tres condiciones: tener la documentación en regla, dar vivienda y contrato y no ir a reclutar gente en asentamientos para evitar el efecto llamada. "Si vaciamos un asentamiento, al día siguiente estaría lleno con el doble de personas", espetó Piedras, ya que, en su opinión, el Gobierno, "cuando llega una avalancha de inmigrantes a Ceuta y no caben en el centro de inmigrantes, lo vacía y se reparten por las zonas de las campañas agrícolas", por tanto los asentamientos son una responsabilidad del Gobierno central también. El secretario provincial de la UPA defendió el modelo de contratación en origen que se aplica en Huelva. "Nosotros hacemos el contrato en origen y cuando terminan el trabajo vuelven a su país", concluyó.