El Tribunal Supremo avala la salida del Ayuntamiento de Cortegana de Giahsa

Así, según el Supremo, Giahsa tenía la obligación de abonar 127.713 euros al año. La certificación del secretario interventor del Ayuntamiento señala que fueron abonados al Ayuntamiento las cantidades de 115.415 y 126.767 euros el 11 y 30 de octubre de 2012 correspondiendo a los ejercicios 2010 y 2011, siendo parcial y extemporánea, no abonando la capitalización del canon cifrada en 3.831.415 euros, cantidad correspondiente a la capitalización de los primeros 15 años del canon, en la cantidad fijada en la adenda, como estaba obligado, por la misma y el título concesional. Es más, indica que ni siquiera se abonó el importe de las cantidades correspondientes a las distintas anualidades de la concesión, por importe de 127.713 euros/año, al haberse abonada una cantidad inferior a la exigida. Además apuntó que en el momento de iniciarse el procedimiento de resolución por parte del Ayuntamiento no se había abonado cantidad alguna por canon, siendo los pagos parciales efectuados posteriores al conocimiento del inicio del procedimiento de resolución, del que tuvieron constancia al haber efectuado alegaciones al mismo.

Un precedente en San Juan

No es la primera vez que el Tribunal Supremo dicta una sentencia en este sentido. Ya lo hizo el pasado mes de agosto cuando desestimó el recurso de casación interpuesto por la MAS por la salida del Ayuntamiento de San Juan del Puerto de la Mancomunidad, al entender que el Consistorio sanjuanero actuó correctamente cuando decidió abandonarla al incumplir ésta el convenio establecido sobre el abono del canon que debía realizar al Ayuntamiento. El TS desestimó el recurso interpuesto, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al considerar que "la falta de pago del canon está prevista como supuesto de resolución de la concesión, habiéndose acreditado dicho incumplimiento en cuanto al abono. El Pleno del Ayuntamiento acordó en septiembre de 2012 la resolución del convenio suscrito en enero de 2011 dado que ni la MAS ni Giahsa (la empresa gestora) se hicieron cargo del pago del canon. El Consistorio decidió dar por finalizado este acuerdo, rescatar la gestión del servicio integral del agua y sacarlo a subasta. Finalmente se lo concedió a Aqualia, "la mejor oferta que se presentó". Por su parte, la Mancomunidad inició un proceso judicial contra el Consistorio considerando que el impago del canon no era determinante para romper el convenio. Además el TSJA ha dado la razón al Ayuntamiento de Cartaya en lo que respecta a la salida del municipio de Giahsa, por entender que el Consistorio "no incumplió el convenio firmado con la Mancomunidad, sino que tuvo motivos justificados para extinguir el acuerdo y salir de la entidad" y, por ende, de su empresa instrumental, Giahsa, a la que condenó al pago de las costas procesales. En agosto de 2012, el Consistorio, gobernado por ICAR, PP y PA, abandonó Giahsa al no hacerse efectivo el pago después de dos años.