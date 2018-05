Técnicos de Costas y Pesca se reúnen hoy para desbloquear las extracciones

Los dragados, recalcó el consejero, "son actuaciones complejas, que pueden interferir en diferentes intereses por sus puntos de extracción, sean ambientales, pesqueros e incluso culturales", pero vamos a abordar de manera urgente este punto de especial importancia, y si no, actuar de inmediato con las alternativas que los técnicos han esbozado en la reunión".

"Los criterios técnicos son discutibles, dialogables, y se pueden acercar posiciones, o directamente chocar. Es lo que vamos a intentar averiguar en esta reunión", explicó Sanz. Si la fricción se mantiene y se descarta finalmente la extracción en este punto, habrá que buscar una alternativa, aunque el delegado ya advirtió que no reunirá las condiciones tan favorables que encuentran en el Placer de San Jacinto, "sin afectar un solo metro de la reserva marina del espacio natural de Doñana", aclaró Fiscal.

Lo dijo el delegado del Gobierno, pero también lo dejó muy claro el propio consejero de Medio Ambiente: la extracción de arena en este punto "no tendría ninguna afección ambiental". El problema, en este caso, viene de la Dirección General de Pesca, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Rural de la Junta, al entender que "sí puede haber afección a determinadas pesquerías".

Recalcaban ayer el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, y el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, que el estado actual responde a diferencias de criterios técnicos, no a voluntades políticas contrarias ni a falta de fondos ni de ganas de devolver a las playas su imagen habitual. Discurso consensuado para la proyección del acuerdo alcanzado para no dejar pasar más tiempo sin una respuesta efectiva.

Esa convocatoria de hoy es producto de la esperada reunión que mantuvo ayer en Sevilla la comisión interadministrativa creada para coordinar las actuaciones de recuperación del litoral afectado, sobre todo, en Huelva y Cádiz. Gobierno y Junta, frente a frente, tras la presión de los empresarios estos últimos días, con la Diputación dando voz a los ayuntamientos, y una imagen de unidad, voluntad de colaboración y lealtad institucional que trata de acortar el camino hacia una solución que no termina de llegar.

Los empresarios insisten en el tiempo perdido y la falta de plazos

Poco ha convencido a los empresarios del sector turístico el paso dado ayer por Gobierno y Junta de Andalucía para completar sus actuaciones en las playas. Insisten en que ha pasado mucho tiempo desde aquella visita conjunta de Mariano Rajoy y Susana Díaz a la costa onubense tras los temporales y aún siguen sin anuncios concretos. La preocupación por el bloqueo actual de la situación se mantiene ante la inminente llegada del verano: "No estamos igual que hace una semana porque conforme pasan los días se complica más la situación". Desde el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, su secretario general, Rafael Barba, insiste en que siguen sin saber "cuándo, cómo y dónde se va a actuar". "Pedimos reunirnos con la comisión interadministrativa pero damos por bueno que lo hayan hecho, aunque queremos que nos informen formalmente sobre la fecha en que comenzarán, cuándo terminarán y cómo van a priorizar las actuaciones para paliar la situación de las instalaciones, sobre todo hoteleras, con acceso directo a las playas". La situación es especialmente grave, aseguran desde la Federación Onubense de Empresarios, en el caso de los chiringuitos, "con un plazo aún más largo para ellos por los arreglos que también deben hacer después". "Esa voluntad que tienen ahora es importante, aunque haya sido por el empujón que hemos dado desde el sector empresarial, pero seguimos sin tener los puntos de extracción y a este paso no llegamos al verano", valoraba ayer el presidente del Consejo Empresarial de Turismo, Luis Arroyo, "vigilante" para que se encuentre una "rápida solución". En el Círculo insisten en la preocupación por haber "perdido ya un mes" y estar trabajando con touroperadores vacacionales "hace ya una semana". "Hacemos un esfuerzo por salir de la estacionalidad, adelantando la temporada de playas -concluyó Barba-, pero no corresponden ese esfuerzo con soluciones".