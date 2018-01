El TSJA verá el 24 de enero los recursos contra la sentencia del doble crimen

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebrará el 24 de enero, a las 10:30, la vista en la que analizará los recursos de la Fiscalía y de la familia de Miguel Ángel Domínguez y su hija María, asesinados en abril de 2013, contra la sentencia del jurado popular por la que resultó absuelto Francisco Javier Medina el pasado octubre.

El asunto, que se dirimirá en un vistilla en Granada, se centrará en la solicitud de las acusaciones de que se repita el juicio o de que se revoque el fallo del tribunal popular, con resultado exculpatorio para el único acusado del doble crimen. La defensa, por contra, se centrará en su escrito de impugnación contra las apelaciones.

El Ministerio Público arguye la omisión o falta de motivación de la resolución judicial y lo basa en la "vulneración del derecho a la tulela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a obtener una resolución motivada y con plenas garantías" en las pruebas de cargo presentadas por la Fiscalía y la acusación particular, de las que entiende que "no se ha dado respuesta alguna en la sentencia y no responde al estándar exigible de motivación".

La representación legal de las víctimas se mueve en las mismas lides y considera, entre otros, que hubo "falta de motivación" en el veredicto y la sentencia.