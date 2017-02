La Subdelegación anula la ordenanza que concede ayudas individuales en el IBI

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, ha enviado un requerimiento a la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, para que anule el acuerdo plenario de 1 de diciembre de 2016, en el que se aprobó la ordenanza para la concesión de ayudas individuales de carácter social para el abono del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana para los ejercicios 2017 y siguientes, por resultar contrario a derecho.

La ordenanza contempla una rebaja del IBI en un 30% para personas desempleadas, separadas, viudas, divorciadas, víctimas de la violencia de género y menores de 30 años. La ordenanza fue aprobada con los votos favorables de PSOE, PP e IU, aunque este último grupo presentó varias alegaciones, y rechazó la propuesta Unidos por Punta Umbría (UPU) que abogó por la retirada de la misma al considerarla "ilegal" y "discriminatoria". UPU propone una bajada generaliza del 10% en la tasa.

Asunción Grávalos requiere que en el plazo de un mes se anule el acuerdo

El requerimiento señala que las corporaciones municipales no disponen de competencia para incluir en la gestión del IBI una minoración de la cuota, no contemplada en la Ley General Tributaria (LGT) ni en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que la bonificación propuesta en la ordenanza aprobada no se sujeta a ninguno de los supuestos permitidos por el texto refundido. Además, indica que vulnera la LGT que exige reserva legal para el establecimiento de bonificaciones fiscales.

La Subdelegación considera que el objetivo de la ordenanza no es otro que efectuar una posible bonificación "encubierta" del impuesto a las personas que reúnan una serie de requisitos estipulados en la ordenanza municipal.

Además, entiende que dado el carácter de beneficios fiscales encubiertos que tienen estas ayudas, se puede entender que la actuación del Ayuntamiento de Punta Umbría incurre en "un fraude de ley", tratando de evitar la normativa legal fiscal aplicable actualmente a través de establecer estas rebajas. Igualmente, entiende que las ayudas contenidas en la ordenanza tampoco podrían englobarse en el concepto subvención.

Por todo lo expuesto, concluye que la ordenanza para la concesión de ayudas individuales de carácter social para el pago del IBI en los ejercicios 2017 y siguientes, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento resultan contrarias a derecho, vulnerando lo estipulado en la Ley General Tributaria y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El requerimiento contempla el plazo de un mes para que la Alcaldía anule el punto del acuerdo plenario.

La polémica sobre el IBI viene de meses atrás. Así, el pasado mes de septiembre tuvo lugar una concentración ciudadana en el municipio en contra el aumento del impuesto, que congregó a decenas de vecinos y residentes en la localidad costera, bajo el grito de "No a la subida" y portando diversos carteles y pancartas en los que criticaban los altos precios de esta tasa.

UPU por su parte solicita la actualización del valor catastral de las viviendas de Punta Umbría, "como se comprometió públicamente la alcaldesa" y como permite la ley, ya que entiende que la revisión supondría una bajada de entre un 8% a un 12% en el IBI y otros impuestos, en un municipio en el que se paga "la contribución más alta de la provincia y una de las más altas de Andalucía". Al no efectuarse la actualización, el impuesto se incrementará una media del 10% para este año.

Según UPU en 2009 se aprobó una nueva ponencia de valores catastrales para el término municipal de Punta Umbría, que supuso una fuerte subida de los mismos. Dicha revisión se viene aplicando progresivamente desde 2010, provocando notables incrementos en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y desde su inicio en otros impuestos.

La Ley del Catastro Inmobiliario dispone que "el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado". Según Unidos por Punta Umbría, "la valoración realizada en 2009 quedó desde su inicio obsoleta por la fuerte bajada de los precios inmobiliarios tras el estallido de la burbuja". Esa revisión se hizo a instancias del Ayuntamiento "que incluso abonó el coste que tal actuación conllevó". El propio equipo de gobierno ha reconocido públicamente lo injusto de tal valoración.