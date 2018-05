La Subdelegación asegura que no hay más denuncias de abusos a jornaleras

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, afirmó que en estos momentos "existe ausencia total" de denuncias concretas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre los posibles abusos a temporeras inmigrantes que trabajan en la campaña de la fresa de Huelva denunciados la pasada semana por una revista alemana y que por ahora se han saldado con la detención y puesta a disposición judicial del encargado de una finca en Moguer que quedó en libertad con cargo. Cuestionada por Huelva Información sobre el asunto durante una visita a las obras de regeneración de la playa de Nuevo Portil, Grávalos animó a denunciar "si alguien sabe de algo, o a las propias víctimas, porque si estamos hablando de agresiones o abusos sexuales son las propias víctimas las que tienen que denunciar".

Igualmente indicó que "cualquier hecho" que se ha conocido por parte de la Subdelegación "se ha puesto en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía de Huelva, y se está investigando, con resultados como el detenido que hemos conocido, que prestó declaración y que fue puesto en libertad en espera de que el juez lo llame a declarar". En este sentido subrayó que "se ha tenido contacto con organizaciones y empresarios y se está trabajando de forma conjunta por la tolerancia cero ante estos casos, y para que al menor indicio se investigue", a lo que añadió que "hay continuas inspecciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Inspección de trabajo en materia laboral, para detectar cualquier hecho en este sentido".

No obstante, concluyó, "en principio, y hasta el momento, no podemos considerar que sean prácticas generalizadas" y por tanto "no hay una causa general, sino que se tiene conocimiento de un hecho concreto".

Por su parte, el director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Luis Vargas, se mostró ayer partidario de "erradicar" todas las prácticas de abusos laborales y sexuales a las temporeras de las campañas de los frutos rojos. Vargas hizo un llamamiento para acabar con las "zonas de oscuridad" laboral en el campo andaluz, tras las denuncias sobre supuestos abusos laborales y sexuales que han sufrido a manos de patrones, jornaleras marroquíes durante las campañas de la fresa en la provincia onubense.

Vargas recordó que la Junta, en cuanto tuvo conocimiento por un medio de comunicación alemán de los supuestos abusos sexuales a trabajadoras inmigrantes en la recogida de la fresa en Huelva, que fueron contratadas en origen en Marruecos en el contingente que aprobó el Ministerio de Trabajo, convocó a todas las ONG que trabajan en el ámbito de la inmigración de Huelva. Según Vargas, ninguna ONG entonces dijo tener conocimiento de la existencia de "ese tipo de prácticas ilícitas o ilegales y penalmente punibles", si bien, "una entidad, a raíz de salir de esa noticia, hizo una prospectiva y parece que, efectivamente", pudo haberse dado tal situación, por lo que la Consejería de Justicia e Interior lo puso en conocimiento del Ministerio Fiscal en la provincia de Huelva, y se abrieron diligencias de investigación que, por ahora, han llevado a un detenido, que han dejado en libertad con cargos.

Vargas señaló que "no se pueden permitir zonas de oscuridad o zonas de impunidad" en el campo andaluz, ni en cuanto a restricciones de derechos en el ámbito laboral ni en lo que pueden suponer ataques a la libertad e integridad sexual de las personas, sobre todo cuando se trata de "una población vulnerable o indefensa que pueda estar sometida la explotación laboral o sexual".

Interfresa expresó ayer en boca de su gerente Pedro Marín, tal y como adelantó ayer Huelva Información su "tolerancia cero" ante los posibles abusos sexuales a las temporeras en el campo de Huelva. La organización ha dejado claro que tendrá "tolerancia cero" ante cualquier actuación de ese tipo y ha remarcado que ya han dado instrucciones al servicio jurídico para que se proceda a la personación de Interfresa como acusación particular en el caso de que siga la imputación contra el detenido, ya en libertad con cargos, como supuesto autor de delitos de abusos sexuales y coacciones a trabajadoras de fincas agrícolas en la provincia. De hecho, Interfresa ya elevó un escrito a la Fiscalía para que investigue los posibles casos de abuso sexual a temporeras de la campaña agrícola. Asimismo, solicitó a la Fiscalía y a la administración urgencia en las actuaciones para esclarecer esta situación. Interfresa entiende, sin embargo, que no se pueden generalizar los casos, en un sector que mueve a más de 70.000 personas, entre agricultores y trabajadores, y ha remarcado todo el empleo directo e indirecto que genera y ha incidido en su rechazo ante cualquier acción delictiva.

La campaña de la fresa 2017-2018 ha entrado ya en su recta final y, a la espera del análisis definitivo, se puede señalar que ha tenido "resultados dispares" para según qué agricultor y que se ha visto dañada por las informaciones de explotación laboral y sexual. Según la Federación de Productores y Exportadores de la Fresa y Frutos Rojos de Huelva (Freshuelva) se están dando "los últimos coletazos" de esta campaña, por lo que "hay gente que ya la ha dado por terminada, otra que está arrancando fruto y otra que está recogiendo para la industria".