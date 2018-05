Sanz convoca la comisión para la regeneración de las playas

La actuación del Círculo Empresarial del Turismo ha dado resultados. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha convocado para hoy una nueva reunión de la comisión interadministrativa que coordina las ayudas por los últimos temporales, que afectaron especialmente al litoral de las provincias de Huelva y Cádiz. A la misma, asistirán el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal; los subdelegados del Gobierno en Huelva y Cádiz, Asunción Grávalos y Agustín Muñoz, respectivamente; y representantes de las diputaciones de ambas provincias.

El Círculo Empresarial envió la pasada semana una carta a la Consejería de Medio Ambiente, la Diputación Provincial de Huelva y la Delegación del Gobierno en Andalucía en la que solicitaba una reunión con la comisión interadministración y los responsables de las tres administraciones después de las informaciones "contradictorias" obtenidas sobre los puntos de extracción de arena, que debe servir para la regeneración de la playas.

La FOE exige la máxima colaboración institucional para rehabilitar el litoral

Ayer Sanz anunciaba la reunión para hoy en la Delegación del Gobierno de Andalucía, después que el consejero de Medio Ambiente y el presidente de la Diputación de Huelva mostraran su disposición a mantener el encuentro.

El delegado explicó a este periódico que se ha trasladado al Consejo de Ministro la excepción del trámite ambiental para los dragados en los puntos autorizados, y que están pendientes de contar con el informe definitivo para la extracción de arena en el Placer de San Jacinto.

Sanz detalló que ya se han empezado todas las obras de emergencias y de estabilización de las playas tras el paso de las borrascas, salvo la reposición de arena masiva que exige el dragado, ya que la Junta de Andalucía no lo ha autorizado aún en algunos puntos.

La extracción de arena requiere por un lado el acuerdo de la Administración autonómica y también de conformidad con ésta la excepción de trámite ambiental.

Según Sanz, la Junta no ha completado aún los informes necesarios para llevar a cabo el dragado. A pesar de la "insistencia" por su parte y de los numerosos contactos con la Consejería "se han ido dilatando plazos y se han puestos distintas trabas" que han llevado a la situación actual.

El delegado aseguró que el Gobierno sigue considerando prioritario recuperar las playas de Huelva, si bien están a la espera de que la Junta ofrezca soluciones alternativas a los puntos no autorizados, y recordó que el dragado del Placer de San Jacinto solo afecta a 0,16% del mismo.

"Estamos a la esperar de conocer si hay alternativas o un pronunciamiento definitivo sobre el Placer", señaló Sanz que insistió en que la previsión sigue siendo tener las playas en las mejores condiciones de uso para la temporada veraniega, por lo que instó a la Consejería a ofrecer "una solución de inmediato".

"No se podrán cumplir los plazos si no sabemos dónde y no podemos extraer arena. Tenemos el dinero, la disposición y la voluntad, pero sin arena no se puede actuar", espetó.

El Gobierno central ha dispuestos 10 millones de euros para la restauración de las zonas del litoral onubense dañadas por los temporales. "La Junta tiene competencias en materia de equipamiento, accesos... El Gobierno central es el único que ha puesto dinero y que va a abordar incluso estas actuaciones", resaltó Sanz que explicó que buena parte de las actuaciones de restauración dependen del Placer de San Jacinto.

En cualquier caso, el delegado afirmó que su intención es buscar soluciones y actuar lo antes posible en las zonas dañadas, por lo que espera que hoy se produzcan avances en la reunión.

Por su parte, el Consejo de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y esta última organización al completo, ante la problemática suscitada en lo que al aporte de arena a las playas se refiere, exige a las administraciones la máxima colaboración ya que lo contrario no sería el fracaso de una u otra administración sino de la misma Comisión Interadministrativa creada a instancias de los presidentes de Gobierno de España y de la Junta de Andalucía. "Si la arena no llega a tiempo a las playas, el fracaso sería de Mariano Rajoy y de Susana Díaz", señala la FOE.

La organización empresarial asegura que mientras el tiempo avanza y los empresarios de la costa tienen ante sus propios ojos un litoral destrozado por los temporales, preocupa en el entorno turístico "la actitud que están mostrando las administraciones ante tan grave situación que no hace más que retrasar los trabajos tendentes a recuperar la arena pérdida y aportarla en aquellas zonas que más la necesitan".

En su opinión, ya sobran las palabras y cruces de declaraciones y lo que se necesitan son "con la máxima urgencia las realizaciones porque la temporada de verano ya ha llegado y esto repercute gravemente en muchas empresas de todo el litoral".

El Consejo de Turismo lamenta el retraso en la actuación tanto del Ministerio de Medio Ambiente como en la Consejería de ese mismo ramo en el Gobierno andaluz en cuanto a los lugares donde se puede extraer la arena para llevarla a las zonas del litoral afectadas.

Para esta organización ambas administraciones están obligadas a ponerse de acuerdo con "la máxima urgencia y sin más dilación" de forma que no se dé al traste con la Comisión Interadministrativa creada a raíz de la visita que Mariano Rajoy y Susana Díaz efectuaron a la provincia de Huelva para conocer los azotes del temporal.

Desde el Consejo de Turismo se hace un llamamiento a la lealtad institucional de manera que a la mayor urgencia se pueda dar respuestas a la situación que presentan nuestras playas y evitar que "la voluntad de nuestros máximos gobernantes quede en entredicho por la actitud de niveles más bajos de ejecución ya de las inversiones".

El Consejo recuerda que tras los acuerdos entre la organización empresarial y los sindicatos para que se mejoren las infraestructuras tan deficientes que desde hace años padece la provincia de Huelva aún se está a la espera de que la presidenta de la Junta de Andalucía responda a una solicitud de reunión remitida por la Federación Onubense de Empresarios, CCOO y UGT, en línea con la ya celebrada con el Ministro de Fomento.

El Consejo Provincial de Turismo de la FOE reitera, ante la situación de retraso que padece la provincia, que no se puede perder más tiempo y se hace necesario, por ello, que desde todos los grupos políticos, desde todas las administraciones trabaje de manera conjunta para sacar adelante las inversiones públicas que "permitan un desarrollo real y sin más dilación de las potencialidades de la provincia onubense".