Sanz piensa que a la Junta de Andalucía "se le acaban las excusas" sobre el Chare

Aprovechó la visita a las playas del litoral onubense Antonio Sanz, el delegado del Gobierno en Andalucía, para hablar sobre el proyecto del Ministerio de Fomento para los accesos al Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) en Lepe. Sanz comentó que a la Junta "se le acaban las excusas" para no abrir dicho centro hospitalario.

También apuntó que tras la reciente reunión mantenida entre el director general de Carreteras y el alcaide de Lepe, Juan Manuel González, "ha quedado muy claro que el Gobierno de España cumple con los accesos de entrada del Chare", a pesar de "los malos augurios de algunos que en los últimos días decían que no se iban a hacer". Por tanto, el delegado del Gobierno en Andalucía, expresó que ahora la Junta tendrá que decir "cuándo va a abrir y en qué condiciones".

En este sentido, el delegado del Gobierno indicó que todavía no tiene claro "si el equipamiento está y existen los médicos necesarios del Chare", si bien lo que compete al Gobierno central "se va a cumplir".

Por otro lado, detalló que en los próximos 15 días se va a someter a información pública un proyecto que está "redactado y terminado" y supervisado por el Ministerio de Fomento, para que "una vez que acabe el proceso de información pública, se pueda llevar a cabo la licitación, las expropiaciones y el desarrollo de la obra".

Sanz explicó que son dos proyectos, por un lado, dos rotondas en ambos sentidos de la salida 117 de la autovía A-49 por un montante de 2,3 millones de euros, y, por otro lado, una vía de servicio para el acceso del Chare de la Costa con 2,5 millones de euros. "El Gobierno tiene presupuestos, los proyectos están terminados y está en condiciones de llevarlo a cabo", agregó.

De otro lado, aprovechó la cercanía de la festividad del próximo día de Andalucía, Sanz pidió "lealtad institucional" ya que considera que "cada uno debemos estar para sumar", a la vez que criticó, por ejemplo, que "venga un consejero y no avise a los alcaldes", así como que no le gusta que "pongan excusas sobre lo que uno no hace".

Por último, Sanz incidió en que el Gobierno Central ha cumplido con los accesos, "a pesar de que era competencia de la Junta, pero el Gobierno ha decidido ayudar", por lo que espera que "no se busquen excusas para no abrir el Chare por los accesos, porque el Gobierno va a cumplir con ellos", concluyó.